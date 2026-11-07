Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Réflexion à Dakar autour du lien entre jeunesse, sports et spiritualité

Dakar — Des décideurs, responsables religieux et membres d'associations sportives et culturelles ont pris part, samedi à Dakar, à un symposium consacré à la jeunesse, au sport et à la spiritualité en lien avec l'organisation à Dakar des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a constaté l'APS.

La rencontre, à l'initiative de la Délégation générale aux Affaires religieuses à la Présidence de la République portait notamment sur le thème : "Jeunesse, sport et spiritualité : au coeur de l'esprit des Jeux olympiques".

Il s'agit notamment de réfléchir sur la manière de faire du sport un véritable instrument d'éducation, de paix et de cohésion sociale, dans un contexte marqué par la persistance de comportements violents dans certaines compétitions sportives, selon ses initiateurs.

"Il est important de contribuer, à notre manière, à la réussite des Jeux olympiques de la jeunesse, en travaillant sur la préservation du modèle sénégalais de vivre-ensemble et la lutte contre toutes les formes de violence", a ainsi déclaré le délégué général aux Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé.

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Insistant sur l'importance que les religions accordent à la pratique sportive, il a invité les jeunes sportifs à faire preuve de responsabilité et de respect dans leur pratique. "Les jeunes doivent pouvoir concilier engagement sportif et respect des valeurs religieuses, sociales et culturelles", a-t-il indiqué.

"Quand on est bien élevé, quand on a des valeurs, on se comporte bien sur le terrain, on respecte son adversaire, on se satisfait de sa défaite et on s'honore de sa victoire", a, pour sa part, souligné, le ministre-conseiller à la Présidence de la République, Amadou Tidiane Wone.

Saluant une initiative qui permet d'établir un lien entre spiritualité, jeunesse et pratique sportive, M. Wone a aussi rappelé que la finalité de la religion est notamment de promouvoir les bons comportements, y compris dans le sport.

L'officiel a ainsi appelé à poursuivre la réflexion au-delà des JOJ Dakar 2026, afin de contribuer au renforcement du vivre-ensemble et à la recherche d'une plus grande sérénité dans la société.

De son côté, le conseiller spécial du président de la République chargé des Sports, Djamil Faye, a mis en exergue la capacité du sport à rapprocher les communautés et à favoriser l'intégration social.

"Le sport est un accélérateur fondamental d'intégration entre les différentes communautés", a-t-il soutenu, estimant que les valeurs spirituelles peuvent également apporter aux sportifs une force supplémentaire dans leur engagement.

Djamil Faye a enfin invité les acteurs à poursuivre les initiatives de sensibilisation auprès des communautés afin de préserver le modèle sénégalais de coexistence pacifique entre les différentes religions.