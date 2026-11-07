Sénégal: Ziguinchor - L'AIBD octroie des appuis médicaux, scolaires et sportifs aux populations riveraines de l'aéroport

Ziguinchor — Les populations riveraines de l'aéroport de Ziguinchor ont bénéficié de consultations médicales gratuites, de kits scolaires et d'équipements sportifs de la Direction générale de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD.sa), a-t-on appris samedi.

Ces actions entrent dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de la principale plateforme aéroportuaire du Sénégal.

"Nous sommes aujourd'hui réunis au quartier Lyndiane avec l'association des riverains de l'aéroport de Ziguinchor pour mener des activités en leur faveur afin de minimiser les impacts négatifs en leur apportant du soutien en santé, éducation et sport", a dit Cheikh Mouhamadou Abiboulaye Dièye, directeur général de l'AIBD.

Il intervenait lors de la cérémonie officielle de cette activité tenue à l'école élémentaire Lyndiane 3, située en zone périphérique de la commune de Ziguinchor.

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Selon M. Dièye, ces journées médicales se sont déroulées sur deux jours, en partenariat avec des spécialistes de la région.

"Cette activité vise à apporter du soutien aux populations de ce quartier riverain de l'aéroport de Ziguinchor, mais aussi à renforcer le dispositif de partenariat de l'AIBD, à travers la RSE", ajoute-t-il.

Il a indiqué que les aéroports modernes ont pour mission non seulement d'assurer la connectivité entre les territoires, mais particulièrement de travailler à rapprocher les populations riveraines de l'activité aéroportuaire.

Le directeur général de l'AIBD a précisé en outre que ces appuis médicaux étaient accompagnés d'une action importante en matière d'éducation, à travers la distribution de fournitures scolaires et de matériel didactique pour permettre aux enfants de commencer l'année scolaire dans de bonnes conditions.

Dans cette même dynamique, a-t-il ajouté, l'AIBD est venue en aide aux Associations sportives et culturelles (ASC) riveraines de l'aéroport, avec des lots d'équipements, notamment des maillots, des survêtements et des ballons.

Il a estimé que cette action est une manière de marquer l'attachement de l'AIBD et sa volonté de travailler avec les ASC.