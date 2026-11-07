Sénégal: Fatick - Le deuxième festival international 'Jam Fa Ndoofeen' de Niakhar s'ouvre le 1er décembre prochain (organisateurs)

Niakhar (Fatick) — La deuxième édition du festival culturel international "Jam Fa Ndoofeen" se tiendra du 1er au 6 décembre prochain à Niakhar, une commune du département de Fatick (centre), a-t-on appris samedi de ses organisateurs.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, le Dr Serigne Guèye Diop, a été désigné parrain de cette édition, qui a pour thème : "La culture est au début et à la fin de tout développement", s'inscrivant dans un esprit de culture, de tradition, de partage et de développement.

Selon le coordonnateur de l'événement, Gabriel Tine, l'idée de ce festival est née d'une ambition d"'enracinement" et d"' ouverture", dans un contexte de perte de repères culturels constatée chez de nombreux jeunes sénégalais.

"Face à la perte de nos valeurs culturelles et de nos racines, nous avons estimé devoir faire un retour en arrière en revisitant notre passé. Comme le disait en sérère Léopold Sédar Senghor : +Wétandor fay, yam khayé, wago jiriñ sakhof+ (Il faut d'abord s'enraciner avant de s'ouvrir). Il s'agit de se souvenir du passé pour mieux gérer le présent afin de pouvoir développer son pays", a expliqué M. Tine.

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Intervenant lors d'une réunion consacrée aux préparatifs, le coordonnateur a estimé qu'il fallait "impérativement" organiser des événements de ce genre pour rééduquer les enfants face à l'avènement de l'intelligence artificielle, de l'Internet et des réseaux sociaux.

Ces outils, selon lui, contiennent beaucoup de bonnes choses, mais méritent d'être encadrés pour en tirer un profit positif.

Gabriel Tine a déploré la "déperdition de la jeunesse" à cause de l'ignorance des valeurs et cultures africaines et locales. Selon lui, les jeunes doivent connaître les sites historiques et préhistoriques de nos terroirs.

Il a rappelé que c'est en s'enracinant dans sa culture qu'on s'identifie, permettant ensuite de s'ouvrir vers l'extérieur et de se mobiliser pour bien gérer l'économie, le commerce et la situation financière.

Le secrétaire général du festival, Pape Fall, a indiqué que plusieurs activités étaient au menu de cet événement, notamment une foire des produits locaux, des oeuvres d'art et des productions littéraires, avec pour sous le thème : " Consommer local, un stimulant précieux au développement ".

Cette foire sera accompagnée d'expositions mettant en lumière le potentiel et le savoir-faire locaux.

Au programme de ce festival figurent également l'organisation d'une nuit de feu de camp animée par tous les mouvements associatifs de la commune de Niakhar, un défilé de mode, des concours de danse, un concours de détection de jeunes talents culturels et artistiques, une séance de lutte traditionnelle, ainsi que des séances de contes et de légendes.

Un don de sang est aussi prévu pour approvisionner la banque de sang de Fatick, souvent confrontée à des ruptures de ce liquide vital.