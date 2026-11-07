Afrique: Lions - Mamadou Sarr forfait pour la double confrontation face au Soudan

Mamadou Sarr ne sera pas du voyage avec les Lions pour les deux rencontres face au Soudan. Le défenseur de la Real Sociedad, convoqué par Patrick Vieira dans une liste de 25 joueurs, est contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure au mollet gauche.

Mauvaise nouvelle pour la sélection sénégalaise. Retenu parmi les 25 joueurs appelés par Patrick Vieira, Mamadou Sarr ne pourra finalement pas prendre part aux deux confrontations contre le Soudan. Le défenseur souffre d'une lésion musculaire au soléaire de la jambe gauche, un muscle situé dans le mollet.

Le diagnostic a été confirmé par les examens médicaux réalisés par la Real Sociedad. Le club espagnol n'a toutefois communiqué aucune indication sur la durée de son indisponibilité. Le joueur, prêté par Chelsea, avait ressenti une gêne lors du match de Ligue Europa contre l'Olympique lyonnais, avant de quitter ses partenaires à la pause.

Ce forfait constitue un coup dur pour les Lions, qui devront composer sans le défenseur pour ces deux rendez-vous face au Soudan. Le staff technique devra désormais trouver une solution pour pallier son absence.