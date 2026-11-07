Afrique: Qui aime l'arbre

À partir du moment où l'homme prend conscience de la place qu'occupe la forêt dans la régulation de la vie sur terre, il franchit un pas décisif vers la consolidation de son bien-être.

À partir du moment où de fil en aiguille cette prise de conscience, d'abord individuelle, devient communautaire puis universelle, les initiatives en entraînent d'autres allant de la protection des écosystèmes naturels à la valorisation du patrimoine qui pourra dès lors se transmettre de génération en génération.

Le 6 novembre dernier, c'est pour répondre à ce rendez-vous célébrant la forêt que les Congolais se sont déplacés nombreux au village Impani, dans le district d'Ignié, un des principaux pôles d'attraction du département du Djoué-Léfini, mitoyen de Brazzaville.

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Aux côtés du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de ses homologues Évariste Ndayishimiye du Burundi, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, d'Alexandre Barro Chambrier, vice-président de la République gabonaise, ils ont chacun planté un arbre. En présence d'un témoin de marque, le président de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Dr Khalilur Rahman, ministre bangladais des Affaires étrangères.

La démonstration implacable que le plaidoyer du Congo en faveur du climat porté de longue date a produit ses effets. Le lancement par le chef de l'État de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement 2027-2036 signifie simplement que celui qui aime l'arbre aime la vie.

Peut-on espérer maintenant des partenaires au développement, des investisseurs et des personnalités influentes du monde politique, économique, diplomatique et socio-culturel qu'ils fassent de ce postulat l'expression d'un engagement d'humanité ?