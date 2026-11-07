Congo-Brazzaville: Bande dessinée - Freddy Lounana présente à Paris « The World of Lisha: The Legacy - Vol. 1 »

Le cinéaste congolais Freddy Lounana, alias Dom Fred, a présenté, le 6 novembre à Paris, la bande dessinée « The World of Lisha: The Legacy - Vol. 1 », réalisée en collaboration avec le créateur Alick Macaire et la société sud-africaine Chocolate Tribe, mettant en lumière les nouvelles perspectives de création et de coopération dans les industries culturelles et créatives africaines.

La rencontre, organisée à l'ambassade de la République du Congo en France, a été animée par Marvyne Loti Loutonadio, en présence du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, représentant l'ambassadeur Rodolphe Adada, du scénariste et réalisateur Jean-Michel Loutoby, des professionnels des médias, des partenaires culturels et des membres de la délégation congolaise de la diaspora ayant séjourné en immersion en République du Congo en août dernier.

De 17h à 22h, les échanges ont permis aux deux créateurs de revenir sur la genèse de cette oeuvre, son processus de réalisation et les différentes étapes de son développement. Le premier volume de The World of Lisha avait déjà été présenté au public lors du Comic Con Africa 2026, organisé du 24 au 27 septembre au Johannesburg Expo Centre en Afrique du Sud.

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Née d'une prise de contact sur les réseaux sociaux, la collaboration entre Dom Fred et Alick Macaire a donné naissance à un univers fantastique peuplé de clans, de dragons et de créatures mystérieuses. L'histoire s'articule sur des secrets d'une ancienne mythologie et d'un héritage susceptible de bouleverser le destin des personnages. Rivalités, quête identitaire et recherche de vérité constituent les principaux ressorts de cette aventure.

À travers cette création, les auteurs explorent les codes de la fantasy tout en revendiquant une identité africaine originale, portée par une mythologie propre et des personnages aux destins croisés.

Raconter l'Afrique autrement

Intervenant au cours de la présentation, Dom Fred a réaffirmé son ambition de raconter l'Afrique autrement à travers l'animation, la 3D et la science-fiction. Se définissant comme un architecte des imaginaires africains, il entend contribuer à faire entrer le cinéma du continent dans une nouvelle dimension.

Une démonstration vidéo a illustré les possibilités offertes par les technologies numériques dans la production d'univers visuels ambitieux. Le réalisateur a plaidé pour une plus grande maîtrise des outils et des chaînes de production par les créateurs africains, afin de leur permettre de conquérir les écrans internationaux. « Nos histoires méritent les moyens techniques de leur ambition », a-t-il déclaré, soulignant toutefois les exigences de la production en 3D, notamment en matière de compétences spécialisées, d'équipements, de logiciels, de financement et de temps. Il a, à cet égard, salué l'accompagnement de l'Afrique du Sud.

Jean-Michel Loutoby, venu de Martinique, est également revenu sur sa rencontre avec Dom Fred à Cannes et sur la construction de leur collaboration artistique. Celle-ci a notamment donné naissance à Nkoa, l'enfant de la forêt, un projet inspiré de la forêt gabonaise, associant recherche anthropologique, écriture cinématographique et création d'un univers visuel immersif.

Produit en 2026, le film d'animation 3D Nkoa, Child of the Forest met en scène deux mondes réunis autour de la sauvegarde d'un sanctuaire menacé. Selon les éléments communiqués par le réalisateur, cette production, mobilisant animation, effets visuels et technologies numériques en temps réel, a obtenu près de trente distinctions internationales, dont deux récompenses de meilleur réalisateur aux Hollywood International Indie Screenplay Awards.

Pour Mounia Aram, autrice, conférencière et entrepreneure franco-marocaine engagée dans la valorisation des talents africains, les industries culturelles et créatives offrent des perspectives prometteuses de coopération, notamment dans la bande dessinée, l'animation et le cinéma.

Former une nouvelle génération

Au-delà de la création artistique, Dom Fred a insisté sur la nécessité de former et de transmettre les savoir-faire. À travers sa société implantée à Gradignan, près de Bordeaux, il envisage de développer des ateliers pilotes avec des établissements de formation et des partenaires technologiques, afin d'accompagner de nouveaux talents dans la réalisation de projets concrets. « Je suis convaincu que les créateurs africains doivent pouvoir non seulement raconter leurs histoires, mais aussi maîtriser les outils qui leur permettent de leur donner vie et de les faire voyager », a-t-il affirmé.

Le ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé a salué une oeuvre témoignant de la créativité africaine et de la capacité des talents du continent à mobiliser les nouvelles technologies au service de leurs imaginaires. La présentation parisienne a ainsi mis en évidence les possibilités de coproduction, de transmission et de coopération internationale, tout en contribuant à la visibilité des créateurs africains sur la scène mondiale.