Congo-Brazzaville: Passation des marchés - Le ministère du Commerce obtient le financement des projets phares

7 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rominique Makaya

« Le ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, chargé de la Zone de libre-échange continentale africaine a obtenu des fonds dans le cadre du budget de l'État exercice 2026 volet investissement », indique le Bulletin officiel d'annonces des marchés publics du 4 novembre 2026.

Le département ministériel compte allouer une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés publics relatifs aux fournitures et services. Il s'agit notamment de l'acquisition d'équipements d'identification numérique dédiés aux équipes de contrôle sur le terrain, d'équipements informatique et technique du ministère. Il y a, par ailleurs, l'acquisition d'équipements pour l'organisation des foires nationales du commerce et la promotion des produits locaux.

Le Bulletin édité par l'Autorité de régulation des marchés publics souligne également que les marchés financés dans le cadre de l'exécution du budget d'investissement de l'État exercice 2026 seront passés conformément aux procédures spécifiées dans le code des marchés publics et sont ouverts à tous les candidats éligibles.

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