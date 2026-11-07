Sénégal: Dakar 2026 - Bassirou Diomaye Faye salue les médailles d'or d'Élisabeth Diatta et Maguette Diop, en lutte de plage

7 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité Élisabeth Diatta et Maguette Diop, qui ont remporté samedi la médaille d'or de leur catégorie en lutte de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, saluant des performances contribuant au rayonnement du sport du Sénégal.

Dans une réaction publiée sur ses réseaux sociaux, le chef de l'État sénégalais a également salué la médaille de bronze décrochée par Matar Diop en judo dans la catégorie des moins de 66kg.

Le Sénégal compte désormais trois médailles au total, après sept journées de compétition depuis le début des JOJ 2026, le 31 octobre dernier.

"Trois jeunes du Sénégal font entrer notre pays dans l'histoire olympique, avec notre sport national au sommet", a écrit Bassirou Diomaye Faye, anant de féliciter l'encadrement technique du Sénégal.

"Le Sénégal est fier de vous", a-t-il ajouté.

Élisabeth Diatta à remporté la médaille d'or des épreuves de lutte de plage des JOJ 2026 dans la catégorie des 55 kg, chez les dames. Maguette Diop est également devenu champion olympique dans la catégorie des 80kg, chez les hommes.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.