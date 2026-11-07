Sénégal: Dakar 2026 - Bassirou Diomaye Faye salue les médailles d'or d'Élisabeth Diatta et Maguette Diop, en lutte de plage

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a félicité Élisabeth Diatta et Maguette Diop, qui ont remporté samedi la médaille d'or de leur catégorie en lutte de plage aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, saluant des performances contribuant au rayonnement du sport du Sénégal.

Dans une réaction publiée sur ses réseaux sociaux, le chef de l'État sénégalais a également salué la médaille de bronze décrochée par Matar Diop en judo dans la catégorie des moins de 66kg.

Le Sénégal compte désormais trois médailles au total, après sept journées de compétition depuis le début des JOJ 2026, le 31 octobre dernier.

"Trois jeunes du Sénégal font entrer notre pays dans l'histoire olympique, avec notre sport national au sommet", a écrit Bassirou Diomaye Faye, anant de féliciter l'encadrement technique du Sénégal.

"Le Sénégal est fier de vous", a-t-il ajouté.

Élisabeth Diatta à remporté la médaille d'or des épreuves de lutte de plage des JOJ 2026 dans la catégorie des 55 kg, chez les dames. Maguette Diop est également devenu champion olympique dans la catégorie des 80kg, chez les hommes.