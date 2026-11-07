Afrique: Journée de l'écrivain africain - Mame Coumba Diop plaide pour une écriture au service d'une 'quête de l'humanité'

7 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La ministre chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, a plaidé samedi pour une écriture qui sert de "quête de l'humanité", dans un monde où le flux d'images dépasse désormais la pensée.

"Écrire pour une quête de l'humanité est plus que jamais nécessaire dans un monde où les images défilent plus vite que la pensée, où les certitudes se durcissent et où les fractures se creusent", a-t-elle dit en ouvrant à Dakar la 34e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, dont la commémoration se poursuivra jusqu'au mercredi prochain.

Pour elle, "parler de quête est juste, car l'humanité n'est pas un acquis, c'est une tâche à reprendre toujours".

Mame Coumba Diop intervenait sur le thème : "Écrire pour une quête de l'humanité", retenu pour cette édition organisée en présence d'autorités de la République du Congo, pays invité d'honneur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a indiqué que la mission de l'écrivain est "exigeante", car "il ralentit le regard, il donne un visage à ce que l'on ne voit plus, il rend à chacun sa part d'humanité".

Estimant que les écrivains s'adressent souvent à une jeunesse en quête de repères, de rêves et parfois de chemins d'exil, la ministre a invité cette dernière à la lecture qui, selon elle, structure la personne comme elle structure la société.

"Le Sergent Malamine a toute sa place dans nos écrits"

Mame Coumba Diop a saisi cet évènement pour inviter les écrivains du Congo et du Sénégal à donner, dans leurs oeuvres, une place de choix au Sergent Malamine Camara (1850-1886).

D'origine soninké, ce fidèle compagnon de Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905) fut l'une des figures clés de l'histoire coloniale dans le bassin du Congo.

Pour la ministre, il constitue un véritable trait d'union entre les deux peuples, à l'image de nombreuses familles sénégalaises établies depuis des générations à Brazzaville. Son histoire, a-t-elle rappelé, témoigne du courage, de la loyauté et de la sagesse d'un homme qui avait su gagner la confiance des populations des rives du fleuve.

"Malamine appartient désormais à la mémoire de nos deux peuples et il revient aux écrivains de lui donner toute sa place dans nos écrits", a-t-elle préconisé.

Par ailleurs, Mame Coumba Diop a salué la mémoire et le talent d'écrivains congolais tels que Sony Labou Tanzi, Alain Mabanckou ou Henri Lopez, qui ont donné à la littérature africaine "des voix puissantes qui ont su dire la dureté de l'histoire sans jamais renoncer à la beauté de la langue".

Le parrain de cette édition, l'écrivain congolais Armel Saint-Silvère Dongou, s'est fait représenter à cette cérémonie qui a vu la participation de nombreux membres de l'Association des écrivains du Sénégal (AES).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.