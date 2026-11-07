Afrique: JOJ Dakar 2026 - 195 médailles distribuées, le Sénégal intègre le top 10 avec deux breloques en or

Dakar — Au total, 195 médailles, dont 63 en or et 61 en argent, ont été distribuées après sept journées de compétition aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, marquées par le remarquable exploit du Sénégal en lutte de plage, avec deux médailles d'or remportées par Élisabeth Diatta (55 kg) et Maguette Diop (80 kg).

Grâce à ces deux sacres, le Sénégal réalise une belle performance dans cette discipline et se hisse à la 10e place du classement général avec trois médailles, dont deux en or et une en judo, remportée par Mater Diop dans la catégorie des moins de 66 kg.

En lutte de plage, Élisabeth Diatta a décroché l'or dans la catégorie des 55 kg féminins, devant la Japonaise Reisa Kojima, médaillée d'argent. La Congolaise Stéphie Tsimba Manzanza a complété le podium en remportant le bronze.

Dans la catégorie des 80 kg masculins, Maguette Diop a également offert un titre au Sénégal. Il devance l'Azerbaïdjanais Nihad Suleymanli, médaillé d'argent, et l'Iranien Reza Jalilian, troisième.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La République démocratique du Congo (RDC) s'est également illustrée grâce à Stéphie Tsimba Manzanza, qui a décroché la médaille de bronze dans la catégorie des 55 kg féminins.

Au classement général, la Chine conserve la première place avec 15 médailles : dix en or, trois en argent et deux en bronze.

Le Japon occupe la deuxième position avec également 15 médailles : huit en or, trois en argent et quatre en bronze. La Russie complète le podium avec six médailles, dont quatre en or.