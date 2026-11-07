Sénégal: Cheikh Diba défend le projet de budget 2027, axé sur 'le redressement' et 'les priorités sociales'

Dakar — Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a défendu samedi le projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, présenté comme un budget de redressement des finances publiques, avant d'appeler les députés à soutenir les efforts de réduction du déficit et de maîtrise de l'endettement.

"On ne bâtit pas un Sénégal souverain sur des finances publiques fragiles", a-t-il déclaré devant les membres de la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Pour convaincre les parlementaires, le ministre a notamment mis en avant la réduction du déficit budgétaire, qui devrait passer de 7,6 % du PIB en 2026 à 4,7 % en 2027.

"C'est un effort de presque trois points de PIB en un an, qui plus est, dans un contexte incertain", a-t-il souligné, précisant que les dépenses inscrits dans du projet de budget 2027 ont enregistré une baisse de 246,3 milliards de francs CFA par rapport à la loi de finances rectificative de 2026, tandis que les recettes progressent de 137,2 milliards CFA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le gouvernement a donc fait sa part du chemin", a insisté le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan.

Cheikh Diba a également mis en avant la baisse du déficit primaire, qui devrait passer de 450 milliards de francs CFA en 2026 à 47,7 milliards en 2027, soit 0,2 % du PIB.

"Cette consolidation budgétaire permet de diminuer le recours à l'endettement et de limiter les charges d'intérêts sur la dette à payer demain", a-t-il expliqué, estimant que cette orientation permettra de dégager des marges pour financer les priorités nationales, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures.

Le ministre a toutefois assuré que cet effort de rigueur ne se ferait pas au détriment des populations et de l'activité économique.

Le budget prévoit ainsi 480 milliards de francs CFA pour le règlement des arriérés dus au secteur privé en 2027, a-t-il relevé.

"Payer ce que l'État doit, c'est remettre de la trésorerie dans l'économie réelle. C'est relancer l'investissement privé. C'est préserver des emplois", a-t-il insisté.

Dans le domaine social, il a annoncé le doublement des bourses de sécurité familiale, dont l'enveloppe passera de 70 à 140 milliards de francs CFA, au profit de 1 000 649 ménages vulnérables.

Au total, le projet de budget 2027 prévoit 5 653,9 milliards de francs CFA de recettes et 7 005,6 milliards de dépenses, pour un déficit de 1 351,7 milliards de francs CFA.

"En votant ce budget, vous ne validez pas simplement un équilibre comptable mais vous validez surtout un engagement national, celui de restaurer la confiance, de libérer les énergies productives et de bâtir un avenir commun, juste et solidaire", a conclu M. Diba, invitant les députés à accorder leur confiance au projet.