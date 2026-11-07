Ile Maurice: Les heures supplémentaires impayées suscitent la colère

La colère gronde parmi les Ward Assistants, Attendants et General Workers de l'hôpital Brown-Séquard. Ils affirment ne pas avoir été rémunérés pour leurs heures supplémentaires effectuées depuis juillet dernier.

Une situation de plus en plus difficile à supporter pour ces travailleurs, dont certains comptent sur cet argent pour subvenir aux besoins de leur famille et financer les études de leurs enfants. Face à ces retards, ils lancent un appel au gouvernement afin que les paiements soient régularisés rapidement. À défaut d'une intervention, ils menacent de ne plus effectuer d'heures supplémentaires, voire de cesser le travail.

Ils affirment que les retards se répètent et que leurs demandes restent sans réponse. «Nous ne comprenons pas pourquoi certains grades obtiennent leurs paiements alors que, pour nous, le problème revient constamment», regrettent-ils. Les employés expliquent que les démarches administratives liées aux heures supplémentaires doivent être renouvelées régulièrement, parfois tous les six mois. Une procédure qu'ils jugent difficilement compréhensible, alors qu'ils continuent d'assurer leurs fonctions et de répondre aux besoins de l'établissement. «Nous faisons des sacrifices mais nous ne recevons pas l'argent qui nous est dû», soulignent-ils.

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Ces employés réclament avant tout un calendrier clair et une régularisation des paiements. «Nous ne demandons pas que tout soit réglé aujourd'hui ou demain. Nous voulons simplement que les paiements soient effectués régulièrement, chaque mois», insistent-ils. Leur avertissement est toutefois sans équivoque : si les heures supplémentaires continuent de ne pas être rémunérées, ils envisagent de ne plus assurer ces prestations. Cette situation ne concernerait pas uniquement l'institution de Beau-Bassin.

Selon Ram Nowzadick, président de la Nursing Association, des retards similaires sont signalés à l'hôpital SSRN et à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Le problème toucherait également les Nursing Officers et les Healthcare Assistants, qui attendent le paiement de différentes allocations, dont celles liées aux bank sessions, aux services de nuit et aux dimanches. «Il existe un retard considérable dans le paiement de ces allocations. Cela provoque de la frustration parmi l'ensemble du personnel du secteur de la santé», affirme-t-il.

Le syndicaliste conteste les explications concernant la transmission tardive des documents administratifs. Selon lui, les formulaires sont remplis chaque mois, après les heures supplémentaires ou les bank sessions, puis vérifiés par les superviseurs avant d'être transmis au département des finances. Il explique que les difficultés se situeraient plutôt au niveau des autorisations et des ressources financières. «Le département des finances nous indique qu'il n'a pas reçu l'autorisation du ministère pour effectuer les paiements. Il affirme également qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires au niveau régional. Ce n'est pas notre problème, mais celui du ministère», soutient Ram Nowzadick, qui estime que la responsabilité incombe aux autorités.