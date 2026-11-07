Ile Maurice: Anouchka Massoudy célèbre la mémoire familiale avec «lede zanvie»

La chanteuse dévoilera le clip de son nouveau titre «Lede Zanvie», le samedi 14 novembre à L'Aventure du Sucre, dans le cadre de «Museomix 2026».

Le public découvrira le clip de «Lede Zanvie», le samedi 14 novembre à 17 heures, à L'Aventure du Sucre. À travers ce nouveau titre, Anouchka Massoudy fait revivre une tradition mauricienne : les retrouvailles familiales du 2 janvier, autour de la grand-mère, des marmites, de la transmission et des souvenirs partagés.

«Le 2 janvier est un moment que tous les enfants connaissent, car c'est là que la famille, les frères et soeurs, les cousins et cousines se réunissent autour de la grand-mère pour célébrer le Nouvel An», explique la chanteuse. Cette journée, précise-t-elle, rassemble les familles «peu importe leur appartenance religieuse». C'est aussi un temps de transmission, où les plus jeunes découvrent des plats, des gestes et des traditions. «C'est le partage. Chacun prépare sa spécialité. C'est ce genre de rassemblement qui fait la créolité», souligne-t-elle.

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La grand-mère occupe une place centrale dans la chanson, où elle devient la «sef lorkes», celle qui donne le ton et réunit les générations. Le morceau, écrit avec le groupe Koro entre 2020 et 2022, n'avait pu voir le jour en raison de la pandémie du Covid-19. «Cette année, Derock Lab m'a proposé qu'on fasse le morceau et nous sommes allés de l'avant», raconte Anouchka Massoudy. Emmanuel Desroches a réalisé les enregistrements au Studio Scorpio. Lancée sur les ondes locales le 30 octobre, la chanson est également disponible sur les plateformes de téléchargement.

Pour le clip, l'artiste a choisi l'univers du «Bal Rann Zariko», revisité dans l'esprit des années 1920 et 1930. Elle souhaitait éviter une représentation caricaturale et mettre en valeur la richesse gastronomique et esthétique des bals. «Je voulais montrer ce Créole qui est fier de porter ses couleurs, de danser et d'aller vers l'autre», confie-t-elle.

L'ambiance onirique du clip fait aussi écho aux souvenirs d'enfance de la chanteuse, qui a grandi dans les bals organisés par son parrain. «On découvrait des chansons d'antan telles que la valse, le quadrille. C'est ce qui faisait la transmission», se souvient-elle. Environ 60 artistes, danseurs, figurants et professionnels ont participé à cette réalisation, signée Ranveer Gunessee. Anouchka Massoudy en assure la production exécutive.

La présentation du clip s'inscrit dans Museomix 2026, organisé du 12 au 14 novembre par l'Institut français de Maurice dans le cadre de Novembre Numérique. L'événement propose, samedi, de 15 à 18 heures, de découvrir les créations des participants et une programmation artistique. L'entrée est libre et ouverte à tous.

Trois ans après «Borders», la chanteuse revient avec un titre consacré à la mémoire familiale et à la créolité. Consciente des difficultés rencontrées par les femmes artistes pour produire leurs oeuvres, elle espère que «Lede Zanvie» ne sera pas son dernier single.