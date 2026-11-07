Ile Maurice: Kaushal Ramlackhan - «Nous continuerons à développer des leaders capables de construire des organisations durables»

interview

L'Analysis Institute of Management (AIM) célèbre vingt années de présence dans la formation supérieure destinée aux cadres et dirigeants de la région. Avec plus de 750 professionnels formés, des partenariats académiques avec l'Université Paris-Dauphine-PSL et l'IAE Paris-Sorbonne Business School et une présence qui s'étend désormais à plusieurs territoires de l'océan Indien, l'institut entend franchir une nouvelle étape.

Son Managing Director, Kaushal Ramlackhan, revient sur le chemin parcouru, les mutations du management et les perspectives qu'offre le continent africain aux entreprises de la région.

Vingt ans après sa création, quel regard portez-vous sur le parcours de l'AIM et sur l'évolution de sa mission à Maurice et dans la région ?

Lorsque nous avons ouvert nos portes à Port-Louis en 2006, notre ambition était de permettre aux cadres et dirigeants de l'océan Indien d'accéder, au plus près de leur environnement professionnel, aux offres de deux institutions françaises de référence : l'Université Paris-Dauphine-PSL et l'IAE Paris-Sorbonne Business School. Nous voulions proposer des formations répondant à des standards académiques exigeants, tout en tenant compte des réalités économiques et professionnelles de notre région.

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Vingt ans plus tard, cette ambition s'est progressivement transformée en un projet régional. Plus de 750 professionnels ont suivi nos programmes, dont 500 managers issus de 19 promotions du MBA International Paris, développé en partenariat avec ces deux institutions. Notre présence s'est également étendue à La Réunion, Madagascar, Mayotte et aux Comores.

Depuis 2024, nous avons renforcé notre implantation à Madagascar avec le lancement de la première promotion du MBA International Paris à Antananarivo. Cette évolution témoigne de notre volonté de contribuer à l'émergence d'un véritable espace régional de formation, d'échanges et de partage d'expériences.

Au-delà des chiffres, nous sommes particulièrement fiers de constater que nos diplômés évoluent aujourd'hui dans des environnements professionnels qui dépassent les frontières de leurs marchés d'origine. Certains ont choisi de développer leurs activités sur le continent africain et d'y construire de nouvelles perspectives de croissance.

Comment les besoins des entreprises et les attentes des dirigeants ont-ils évolué au cours de ces deux décennies ?

Le monde professionnel a profondément changé. Les technologies ont transformé les métiers, les marchés se sont internationalisés et les exigences en matière de gouvernance, de transparence et de performance se sont considérablement renforcées. Les dirigeants doivent désormais évoluer dans un environnement plus complexe et interconnecté, anticiper les transformations et prendre des décisions intégrant des enjeux financiers, humains, technologiques et géopolitiques.

La formation continue n'est donc plus une étape ponctuelle dans une carrière. Elle est devenue une nécessité. Les compétences attendues sont de plus en plus transversales. Un professionnel de la finance doit comprendre les enjeux numériques et économiques, tandis qu'un spécialiste du marketing doit savoir exploiter les données et l'intelligence artificielle. Quant aux dirigeants, ils doivent être capables de dialoguer avec des équipes aux expertises variées et de prendre des décisions éclairées.

Nous constatons également une évolution des profils managériaux, avec des équipes plus diversifiées et des organisations plus internationales et plus agiles. Les besoins concernent autant les compétences techniques que le leadership, la capacité à fédérer et l'aptitude à s'adapter.

C'est dans cette perspective que l'AIM a progressivement élargi son offre au-delà du MBA International Paris, en proposant notamment des formations spécialisées en finance, marketing et communication. Notre objectif est d'aider les professionnels à prendre du recul, à relier les différentes dimensions de leurs activités et à mieux décider.

L'un des axes mis en avant pour cet anniversaire est «L'Afrique, nouvel horizon pour les entreprises de l'océan Indien». Pourquoi ce choix et quelles perspectives ce marché ouvre-t-il aux entreprises mauriciennes ?

Maurice bénéficie d'un positionnement intéressant entre l'Afrique, l'Asie et l'océan Indien, ainsi que d'une expérience reconnue dans plusieurs activités de services. Pour les entreprises mauriciennes, le développement régional représente une voie de croissance, particulièrement lorsque les possibilités d'expansion sur le marché domestique deviennent plus limitées.

L'opportunité ne consiste pas uniquement à exporter des produits ou des services. Les entreprises peuvent également valoriser leurs compétences et leur expertise dans des domaines comme la finance, le droit, l'assurance, la banque, l'agriculture ou d'autres activités spécialisées. Les partenariats et les implantations régionales peuvent aussi leur permettre de se rapprocher de nouveaux marchés, de ressources et de chaînes d'approvisionnement.

Mais se développer sur un autre marché exige une préparation sérieuse. Chaque pays possède ses réalités économiques, réglementaires, commerciales et culturelles. Une entreprise qui souhaite s'y développer doit donc préparer son approche, évaluer les risques et comprendre les particularités de son marché cible.

Les entreprises mauriciennes disposent-elles aujourd'hui des compétences managériales nécessaires pour réussir cette expansion africaine ?

C'est précisément l'un des enjeux. Une expansion internationale ne repose pas uniquement sur la disponibilité de capitaux ou sur l'existence d'une opportunité commerciale. Elle exige une véritable capacité à comprendre les marchés et à piloter des opérations dans des environnements différents.

Les dirigeants doivent maîtriser les mécanismes d'investissement, le financement des projets, l'allocation des capitaux et les grands équilibres économiques qui influencent les décisions stratégiques. À cela s'ajoutent des compétences essentielles en leadership interculturel, en négociation et en gestion d'équipes à distance.

Il ne s'agit pas pour un dirigeant de devenir expert de tous les métiers, mais de disposer d'une vision suffisamment transversale pour poser les bonnes questions, mobiliser les expertises nécessaires et décider avec discernement.

Nous considérons que cette combinaison entre expertise métier, compréhension globale de l'entreprise et ouverture aux réalités régionales sera déterminante pour les entreprises mauriciennes qui souhaitent réussir sur le continent africain.

Accordez-vous une place importante à l'expérience pratique et aux échanges entre professionnels dans votre approche pédagogique ?

Nous accordons une grande importance à l'apprentissage par l'échange et la mise en pratique. Nos participants arrivent avec une expérience professionnelle précieuse. Les discussions entre pairs, les études de cas et les regards croisés de nos intervenants enrichissent considérablement leur apprentissage.

Un exemple concret est notre programme d'études sur le développement international, organisé au Cap, en Afrique du Sud. Il permet aux participants de sortir du cadre traditionnel de la formation, de découvrir d'autres environnements économiques et d'approfondir leur compréhension des enjeux de l'innovation et du développement international.

Le programme comprend notamment des ateliers de design thinking, des visites d'entreprises et des mises en situation pratiques. Cette immersion leur donne l'occasion de confronter leurs expériences à d'autres modèles organisationnels et d'élargir leur vision.

Nous voulons que nos formations permettent aux professionnels de questionner leurs habitudes, de prendre du recul et de gagner en confiance face à des situations nouvelles.

Quels enseignements tirez-vous de l'enquête réalisée auprès de vos anciens étudiants à l'occasion de ces vingt ans ?

Cette enquête constitue un indicateur intéressant de l'impact de nos programmes sur les parcours professionnels. Réalisée par Analysis Kantar en septembre 2026, elle a été menée auprès de 113 anciens étudiants de nos trois programmes : le MBA International Paris, le Master Marketing & Communication et le Master Finance.

Les résultats sont encourageants. Un ancien étudiant sur deux occupe aujourd'hui un poste de direction et 84 % des répondants déclarent avoir connu une évolution professionnelle marquante. Plus révélateur encore, 96 % estiment penser désormais de manière plus stratégique et globale, tandis que 90 % affirment avoir gagné en confiance et en légitimité. Enfin, 96 % font état d'une transformation de leur posture professionnelle.

Ces résultats montrent que l'impact d'une formation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances techniques. Il concerne également la manière d'appréhender les responsabilités, de prendre des décisions, de travailler avec les autres et de se positionner dans une organisation.

Quelles sont les priorités de l'AIM pour les prochaines années et quelle ambition nourrissez-vous pour l'institut à l'horizon de ses 25 ans ?

Notre priorité est de consolider le rôle de Maurice comme plateforme régionale de formation de haut niveau, tout en développant nos liens avec Madagascar, La Réunion, Mayotte et, progressivement, certains marchés africains.

Sur le plan pédagogique, nous continuerons à faire évoluer nos programmes en fonction des transformations des entreprises : compétences numériques, intelligence artificielle, finance, marketing, développement durable, gouvernance et leadership. Il est essentiel de préserver des bases solides en management tout en donnant aux participants les moyens de comprendre les nouveaux enjeux et de s'y adapter.

Nous souhaitons également continuer à développer des leaders capables de faire grandir les autres et de construire des organisations durables. Le leadership ne repose plus uniquement sur l'expertise ou l'autorité. Il suppose de fédérer, de donner du sens, de développer les équipes et de préparer les organisations au changement.

Ces ambitions s'appuient sur la continuité de nos partenariats avec Paris-Dauphine-PSL et l'IAE Paris-Sorbonne Business School, ainsi que sur l'engagement de notre équipe.