ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb a mis en avant le rôle des laboratoires d'analyse de la qualité au port et à l'aéroport d'Alger, qu'il a inaugurés samedi, dans la protection de l'économie nationale et de la santé et la sécurité des citoyens, afin de renforcer l'économie nationale sur des bases scientifiques et modernes.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'inauguration de deux laboratoires de contrôle de la qualité au port d'Alger et à l'aéroport international d'Alger, le Premier ministre a précisé que ces laboratoires, créés en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, constituent "un plus et une protection pour l'économie nationale" car, a-t-il dit, ils permettront un contrôle rapide des marchandises et faciliteront leur transit.

Il a salué aussi la contribution de divers secteurs à la concrétisation de ces structures.

La cérémonie d'inauguration des deux laboratoires s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, d'un représentant du ministère de la Défense nationale, du ministre, wali d'Alger, M. Mohamed Abdenour Rabehi, ainsi que des responsables du port d'Alger et de l'aéroport international d'Alger.

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Ces deux laboratoires constituent un apport qualitatif pour l'économie nationale, notamment grâce à leur contribution à la préservation de la santé des citoyens et au traitement des marchandises dans des délais records, à travers la réalisation des analyses nécessaires, a déclaré M. Ghrieb.

La mise en service de ces nouvelles structures permettra de réduire le délai des analyses à quelques heures seulement, facilitant ainsi le transit des marchandises aux points frontaliers, a-t-il relevé.

Le Premier ministre a également assuré que ces laboratoires ont été dotés de l'ensemble des moyens humains nécessaires afin de protéger l'économie nationale grâce à une expertise algérienne et d'empêcher l'entrée de marchandises susceptibles de nuire à la santé des citoyens.

L'Etat ne ménagera aucun effort pour doter ces laboratoires des équipements nécessaires à l'accomplissement optimal de leurs missions, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ajouté le Premier ministre, révélant que ce dispositif sera généralisé au niveau des autres ports et postes frontaliers afin de renforcer la protection de l'économie nationale.

Le Premier ministre a adressé ses remerciements au ministère de la Défense nationale pour la réalisation rapide des infrastructures des deux laboratoires (40 jours pour celui de l'aéroport et 60 jours pour celui du port d'Alger), soulignant la contribution de plusieurs ministères à cette opération.