Togo: L'Accord expliqué sous la plume du Chef de la diplomatie togolaise, Prof Robert Dussey

Qui mieux qu'un Chef de diplomatie pour expliquer avec les mots justes un tel acte diplomatique ?

À travers un livre de 234 pages intitulé « Des négociations à la signature de l'Accord de Samoa », le ministre togolais des Affaires étrangères, Professeur Robert Dussey, revient sur les tractations diplomatiques qui ont conduit à la conclusion de cet accord entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Un témoignage de l'intérieur qui met en lumière les enjeux, les compromis et les défis de la diplomatie multilatérale.

La diplomatie togolaise s'enrichit d'une nouvelle contribution intellectuelle. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Professeur Robert Dussey, vient de publier un ouvrage consacré à l'un des processus diplomatiques majeurs de ces dernières années : les négociations ayant abouti à la signature de l'Accord de Samoa, le 15 novembre 2023.

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Intitulé « Des négociations à la signature de l'Accord de Samoa », ce livre retrace les différentes étapes des discussions entre l'Union européenne (UE) et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). À travers ce témoignage, l'auteur partage les coulisses des négociations, les enjeux stratégiques, les divergences de positions ainsi que les compromis qui ont permis de parvenir à un accord.

Un récit qui prend une dimension particulière au regard du rôle joué par le chef de la diplomatie togolaise, qui a conduit ces négociations en qualité de négociateur en chef du groupe ACP. Il propose ainsi une lecture de l'intérieur des mécanismes de concertation et des rapports de force qui caractérisent les grandes négociations internationales.

Préserver la mémoire d'une expérience diplomatique

Au-delà du simple récit historique, Robert Dussey explique avoir voulu conserver la mémoire de cette expérience et valoriser la contribution des différents acteurs impliqués dans le processus.

« J'ai souhaité partager cette expérience pour préserver la mémoire de ces négociations, mettre en lumière le rôle des acteurs qui y ont contribué et transmettre aux générations futures les enseignements d'un exercice majeur de diplomatie multilatérale », souligne-t-il.

L'ouvrage revient notamment sur la nécessité du dialogue, de la concertation et de la recherche de compromis dans la défense des intérêts collectifs. Autant de principes qui ont constitué des leviers essentiels pour rapprocher les positions des différentes parties prenantes et parvenir à la signature de l'accord à Apia, capitale des Samoa.

Un regard sur l'avenir des relations internationales

Mais la réflexion développée dans cet ouvrage ne se limite pas aux négociations passées. Elle ouvre également le débat sur l'avenir des relations entre les États et la construction de partenariats internationaux plus équilibrés, fondés sur la solidarité et le respect des intérêts mutuels.

Pour Robert Dussey, la diplomatie dépasse largement la signature des accords et des conventions. « Car la diplomatie ne consiste pas seulement à négocier et à signer des accords. Elle consiste aussi à façonner l'histoire et à préparer l'avenir », fait-il valoir.

Publié aux éditions Acoria, dans la collection Penser l'Afrique, cet ouvrage de 234 pages se veut ainsi une contribution à la connaissance de l'histoire diplomatique contemporaine. Il s'adresse notamment aux chercheurs, aux diplomates, aux universitaires et aux étudiants intéressés par les relations internationales et les mécanismes de négociation multilatérale.

À travers cette publication, le Professeur Robert Dussey immortalise une expérience diplomatique à laquelle le Togo a pris une part active. Une manière également de mettre en lumière le rôle des diplomates africains dans les grandes négociations internationales et de transmettre aux générations futures les enseignements d'un processus qui a marqué les relations entre l'Europe et les pays ACP.