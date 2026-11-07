Afrique: Le CAAID signe à Moscou un partenariat stratégique avec la Fondation Roscongress

Le Centre Arabe-Africain pour l'Investissement et le Développement (CAAID) a signé un accord de partenariat et de coopération stratégique avec la Fondation Roscongress (Roscongress Foundation), en marge du Forum Russie-Afrique pour la coopération économique et humanitaire, qui s'est tenu à Moscou les 28 et 29 octobre 2026.

Cette initiative vise à élargir la coopération économique et les investissements entre la Russie, l'Algérie et l'Afrique. La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre de la coopération avec Monsieur Anton Kobyakov, Conseiller du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et Président des comités d'organisation de la Fondation Roscongress. Elle établit un cadre institutionnel destiné à développer les relations commerciales et d'investissement, ainsi qu'à renforcer les échanges entre les institutions, les organismes économiques et les communautés d'affaires des marchés concernés.

Les domaines de coopération prévus par ce partenariat comprennent notamment l'organisation de forums et de rencontres économiques, l'échange de délégations officielles, d'hommes d'affaires et d'investisseurs, la facilitation des rencontres bilatérales (B2B), la promotion des opportunités d'investissement, l'encouragement des projets conjoints, le transfert de technologies et de savoir-faire, ainsi que la mise en relation des entreprises russes avec leurs homologues algériennes et africaines.

Ce partenariat revêt une importance particulière au regard de la position stratégique de l'Algérie

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Son potentiel économique et ses infrastructures lui permettent de jouer un rôle de plateforme régionale facilitant l'accès des entreprises russes aux marchés africains. Il contribue également à élargir les perspectives des entreprises algériennes et africaines en matière d'accès aux partenaires et aux marchés internationaux.

Parallèlement à la signature de cet accord, la délégation du Centre a pris part au Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz ainsi qu'au Forum Russie-Afrique. À cette occasion, plusieurs rencontres ont été organisées avec des délégations officielles, des acteurs économiques et des groupes et entreprises russes ayant manifesté leur intérêt pour le développement de leurs activités en Afrique.

Opportunités d'investissements massifs

Les discussions ont notamment porté sur les opportunités d'investissement en Algérie, les perspectives de coopération interentreprises et la possibilité de développer des projets communs dans les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des infrastructures, des technologies et des services.

Ces initiatives traduisent la volonté du Centre de transformer les relations économiques internationales en partenariats concrets et en opportunités d'affaires durables, en s'appuyant sur son réseau de relations institutionnelles, son expérience dans l'organisation de forums internationaux, l'accueil de délégations d'investisseurs et la mise en relation des acteurs économiques avec les marchés africains.

À travers ce partenariat stratégique, le Centre Arabe-Africain pour l'Investissement et le Développement renforce son positionnement en tant que plateforme de coopération et de mise en relation économique entre la Russie, l'Algérie et l'Afrique. Il poursuit ainsi son engagement en faveur du rayonnement de l'Algérie comme destination d'investissement et plateforme régionale d'affaires, contribuant à la diversification des partenariats, au développement des échanges commerciaux et au renforcement de la présence économique algérienne et africaine à l'international.