Soudan: Commandant de la 6e division d'infanterie - « Nous arrivons au Darfour »

Le commandant de la 6e division d'infanterie à El-Fasher et responsable des opérations dans le Nord-Darfour Gen. de brigade Omar Mansour Hassan a affirmé que ses forces étaient prêtes à avancer vers le Darfour pour reprendre l'ensemble de ses villes aux Forces de soutien rapide (FSR), qualifiées de milice terroriste. Il a réaffirmé la détermination des Forces armées soudanaises à écraser la rébellion et à rétablir la sécurité et la stabilité dans la région.

S'adressant samedi aux forces des Gardiens du Soudan, aux unités mobiles Cobra et aux forces de Gen.Tambour, relevant de la 6e division, au camp Al-Nusour, le général Mansour a lancé : « Nous arrivons au Darfour ! », assurant que ses troupes étaient pleinement opérationnelles et au plus haut de leur moral.

Il a salué la détermination des soldats déployés sur les lignes de front à Al-Mazroub, Al-Jamama et Sharshar, les exhortant à tenir bon et leur promettant des victoires prochaines. Il a souligné que ces forces constituaient la première ligne de défense, affirmant que leur commandement suivait leur situation de près et leur apportait son soutien.

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Le commandant a insisté sur le fait que la bataille du Darfour dépassait le seul affrontement militaire et engageait la dignité nationale et la souveraineté du Soudan. Il a réaffirmé que les Forces armées ne renonceraient pas à leur mission de défense du territoire et que chaque parcelle du Darfour retrouverait sa place au sein de la patrie.

S'adressant aux habitants du Darfour, en particulier du Nord-Darfour, ainsi qu'aux déplacés et réfugiés, il a assuré que leurs souffrances prendraient bientôt fin et que les opérations se poursuivaient jour et nuit pour reprendre El-Fasher et les autres villes de la région, afin de permettre leur retour digne dans leurs foyers.

Il a enfin salué la cohésion entre la 6e division et les forces qui la soutiennent, affirmant que la progression vers le Darfour se poursuivait avec détermination.