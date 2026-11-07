Afrique: Le Parti de la prospérité s'engage à mettre en oeuvre les conclusions du Sommet des partis politiques africains

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, a réaffirmé son engagement à mettre en oeuvre les conclusions du deuxième Sommet des partis politiques africains, appelant les participants à faire preuve d'un engagement similaire envers les accords conclus.

Dans son discours de clôture prononcé lors du Sommet qui s'est achevé aujourd'hui, le vice-président du Parti de la prospérité, Adem Farah, a déclaré que l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba fournissait une orientation commune pour les délibérations.

Soulignant la nécessité de traduire les conclusions convenues en actions concrètes,

il a noté qu'un processus de mise en oeuvre et de rendu de comptes aiderait les partis politiques participants à évaluer les progrès accomplis, à partager leurs expériences et à rendre compte de leurs efforts collectifs lors du prochain Sommet des partis politiques africains.

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Le vice-président a ajouté que le PP était pleinement déterminé à mettre en oeuvre les conclusions du sommet et attendait des autres partis participants qu'ils fassent preuve du même engagement afin de donner une substance durable aux accords conclus.

M. Adem a également félicité les nouveaux dirigeants élus de l'Initiative des partis politiques africains (APPI), réaffirmant l'engagement du Parti de la prospérité à promouvoir une coopération inclusive et à faire progresser les objectifs communs de l'initiative en sa qualité de secrétaire exécutif.

Il a souligné l'importance d'une coopération soutenue entre les partis politiques africains pour faire progresser les aspirations communes du continent.

Le vice-président a en outre exprimé sa gratitude envers le Centre africain de gouvernance, l'Union africaine, les partis politiques participants, les partenaires, les organisateurs et les bénévoles pour leurs contributions au succès du sommet.