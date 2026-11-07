Afrique: Le Parti de la prospérité s'engage à mettre en oeuvre les conclusions du Sommet des partis politiques africains

7 Novembre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, a réaffirmé son engagement à mettre en oeuvre les conclusions du deuxième Sommet des partis politiques africains, appelant les participants à faire preuve d'un engagement similaire envers les accords conclus.

Dans son discours de clôture prononcé lors du Sommet qui s'est achevé aujourd'hui, le vice-président du Parti de la prospérité, Adem Farah, a déclaré que l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba fournissait une orientation commune pour les délibérations.

Soulignant la nécessité de traduire les conclusions convenues en actions concrètes,

il a noté qu'un processus de mise en oeuvre et de rendu de comptes aiderait les partis politiques participants à évaluer les progrès accomplis, à partager leurs expériences et à rendre compte de leurs efforts collectifs lors du prochain Sommet des partis politiques africains.

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Le vice-président a ajouté que le PP était pleinement déterminé à mettre en oeuvre les conclusions du sommet et attendait des autres partis participants qu'ils fassent preuve du même engagement afin de donner une substance durable aux accords conclus.

M. Adem a également félicité les nouveaux dirigeants élus de l'Initiative des partis politiques africains (APPI), réaffirmant l'engagement du Parti de la prospérité à promouvoir une coopération inclusive et à faire progresser les objectifs communs de l'initiative en sa qualité de secrétaire exécutif.

Il a souligné l'importance d'une coopération soutenue entre les partis politiques africains pour faire progresser les aspirations communes du continent.

Le vice-président a en outre exprimé sa gratitude envers le Centre africain de gouvernance, l'Union africaine, les partis politiques participants, les partenaires, les organisateurs et les bénévoles pour leurs contributions au succès du sommet.

Lire l'article original sur ENA.

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