Ethiopie: Le sommet approuve la composition de la direction du Bureau de l'Initiative des partis politiques africains, créée pour la première fois

Addis Ababa — Les délégués du deuxième Sommet des partis politiques africains, qui s'est tenu à Addis-Abeba, ont entériné aujourd'hui la composition de la première direction du Bureau de l'Initiative des partis politiques africains (APPI) pour un mandat de trois ans.

Ce bureau a été créé afin de renforcer la coopération politique, de promouvoir la gouvernance démocratique et de soutenir la transformation politique et économique du continent.

La nouvelle direction a été officiellement présentée lors du deuxième Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba.

Johnson Asiedu Nketiah, président du Congrès national démocratique (NDC) du Ghana, a été désigné président du Bureau de l'APPI, aux côtés de vice-présidents régionaux et de représentants institutionnels issus de tout le continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les responsables régionaux représentent des partis politiques d'Algérie, de Mauritanie, du Libéria, de Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Cameroun, de Tanzanie, d'Ouganda, du Lesotho et de Namibie.

Parmi les représentants régionaux nommés figurent également le professeur Benmebarek Abdelkrim, du Front de libération nationale algérien, Luther Tarpeh, du Parti de l'unité libérien, Augustin Kabuya, de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la République démocratique du Congo, Asha-Rose Migiro, du Chama Cha Mapinduzi tanzanien, et Sophia Shaningwa, du parti namibien SWAPO.

La direction de l'initiative comprend Benedicta Lasi, de l'Africa Governance Centre (AGC), en tant que coprésidente institutionnelle, aux côtés du professeur Nelson Oppong, directeur exécutif du Centre, et de l'Éthiopien Bikila Hurisa, secrétaire exécutif de l'APPI.

Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, de la République démocratique du Congo, a également été intégré à cette direction en tant que président de la Conférence des partis politiques et institutions politiques africains (CAPPSI), représentant ainsi le volet de l'initiative consacré à la formation et au développement des partis politiques.

Cette nouvelle direction devrait renforcer les capacités institutionnelles des partis politiques, encourager le partage d'expériences et promouvoir un leadership politique inclusif, tout en renforçant leur contribution à l'agenda africain en matière de gouvernance et de développement.

L'Initiative des partis politiques africains a été créée pour soutenir la réflexion, l'engagement et la coopération entre les acteurs politiques à travers le continent, alors qu'ils sont confrontés à ces questions institutionnelles.

Opérant sous l'égide de l'Africa Governance Center, l'initiative rassemble des dirigeants de partis politiques, des décideurs politiques et des praticiens de la gouvernance afin d'engager des discussions constructives sur l'évolution du rôle des partis politiques dans les systèmes démocratiques africains et la transformation économique du continent.