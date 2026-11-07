Addis Ababa — L'Afrique a besoin d'institutions politiques compétentes, d'une expertise politique renforcée et d'un leadership à long terme pour transformer son potentiel démographique et ses ressources naturelles en puissance productive, en prospérité et en influence mondiale, a déclaré Johnson Asiedu Nketiah, le nouveau président de l'Initiative des partis politiques africains (APPI).

L'Afrique a besoin d'institutions politiques compétentes, d'une expertise politique renforcée et d'un leadership à long terme pour transformer son potentiel démographique et ses ressources naturelles en puissance productive, en prospérité et en influence mondiale, a déclaré Johnson Asiedu Nketiah, le nouveau président de l'Initiative des partis politiques africains (APPI).

S'adressant aux dirigeants de l'APPI lors de la cérémonie d'inauguration, le dernier jour du Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba, M. Nketiah a souligné que les partis politiques devaient aller au-delà de la compétition électorale et se doter des connaissances, des capacités institutionnelles et du leadership nécessaires pour gouverner efficacement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Un parti politique n'est pas simplement une organisation destinée à remporter des élections ; c'est l'un des lieux où se forme le futur gouvernement », a-t-il fait remarquer.

M. Nketiah a souligné que l'Afrique entre dans une période de transformations démographiques, économiques et technologiques majeures, qui nécessite des institutions politiques capables de répondre aux défis et aux opportunités émergents.

Il a ajouté que la population africaine avait dépassé 1,5 milliard d'habitants et qu'elle devrait avoisiner les 2,5 milliards d'ici 2050, alors que 10 à 12 millions de jeunes Africains entrent chaque année sur le marché du travail, contre seulement trois millions d'emplois formels créés.

Le président a souligné la contribution limitée du continent à l'industrie manufacturière mondiale, les défis liés à l'accès à l'énergie, ainsi que l'influence croissante de l'intelligence artificielle, des minerais stratégiques et de la concurrence mondiale en matière de technologie et d'investissement.

L'Afrique doit renforcer ses capacités de production en exploitant ses ressources naturelles pour soutenir le développement industriel, en développant la transformation agricole et en créant des opportunités pour les jeunes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'entrepreneuriat et des métiers qualifiés, a-t-il déclaré.

Le président de l'APPI a en outre souligné l'importance de doter les partis politiques de professionnels et d'institutions politiques capables de comprendre l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'énergie, la technologie et les finances publiques.

« La victoire électorale confère de l'autorité. La capacité à bien gouverner doit se construire avant même que la victoire n'arrive », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a appelé à la continuité politique dans le développement national, soulignant que les changements de gouvernement ne devaient pas compromettre le bon fonctionnement des institutions, l'expertise accumulée et les investissements qui servent l'intérêt national.

À cet égard, M. Nketiah a déclaré que l'Agenda 2040 de l'APPI fournirait un cadre commun à long terme pour renforcer les institutions politiques, développer les capacités de leadership et préparer la prochaine génération de dirigeants politiques africains.

Il a en outre souligné la nécessité de renforcer les écoles de parti, les instituts politiques, les instituts de recherche et les systèmes de préservation des connaissances institutionnelles, tout en veillant à ce que les femmes et les jeunes participent à l'élaboration des politiques, à l'allocation des ressources et à la prise de décision.

Le président a enfin souligné l'importance pour les partis politiques africains de dialoguer avec les institutions politiques au-delà du continent, tout en apportant leurs propres expériences et connaissances historiques aux débats politiques mondiaux.