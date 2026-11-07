Addis Ababa — Des délégués venus de l'Afrique ont salué le développement rapide, le modernisme urbain et les avancées technologiques de l'Éthiopie sous la direction du Parti de la Prospérité (PP), décrivant la voie actuelle de la nation comme un modèle inspirant pour la croissance du continent.

S'exprimant en marge du Deuxième Sommet des Partis Politiques Africains a l'Agence de nouvelles Éthiopienne (ENA), des parties politiques de Guinée et d'Algérie ont partagé leurs profondes impressions sur la métamorphose visuelle et infrastructurelle d'Addis Abeba, ses progrès numériques et le modèle de gouvernance visionnaire mené par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Les délégués ont exprimé une immense admiration pour l'évolution esthétique et structurelle de la capitale, soulignant qu'elle est désormais en parfaite adéquation avec son statut de hub diplomatique de l'Afrique.

Mamadou Mouctar Bah, représentant le Front Démocratique de Guinée (FRONDEG), a souligné l'impact de sa visite dans la capitale modernisée. «Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'Addis Abeba est devenue une capitale exceptionnellement belle », a fait remarquer Mouctar Bah.

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Il a également salué le profond 'sens de la citoyenneté et de la responsabilité civique' affiché par le peuple éthiopien, exhortant le gouvernement à maintenir cet élan de développement urbain rapide.

« C'est vraiment extraordinaire », a déclaré le Guinéen Mouctar Bah, « Visiter les fondations du Partie de la Prospérité nous a donné une véritable vision. C'est une source d'inspiration qui prouve que d'autres partis politiques africains peuvent mettre en place des structures similaires dans nos pays d'origine pour garantir la durabilité institutionnelle. »

Il a également noté que la voie actuelle de l'Éthiopie offre une véritable leçon d'autosuffisance, prouvant que lorsque les gouvernements et les partis africains collaborent efficacement, le continent peut prospérer de manière indépendante sur la scène diplomatique mondiale.

Faisant écho à ces observations, Bousaid Benouda, haut responsable du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) en Algérie, a décrit l'environnement moderne de la capitale comme « magnifique » et unique par sa propreté. « Les autorités politiques ici ont fait un pas de géant vers le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de ses formidables citoyens », a declaré Benouda.

L'un des moments forts pour les hommes politiques en visite a été une visite guidée du siège du Parti de la Prospérité et de son complexe de fondation et l'institution Mesob. La capacité institutionnelle et la vision à long terme ancrées dans le cadre du parti ont laissé une impression durable aux dirigeants continentaux.

Benouda a attiré l'attention sur le pivot délibéré de l'Éthiopie vers un avenir de haute technologie, se disant émerveillé par les infrastructures technologiques de pointe du pays. « Le bâtiment numérique que nous avons visité était spectaculaire. L'Éthiopie a progressé à un rythme rapide vers l'excellence », a-t-il déclaré, précisant qu'il avait largement documenté cette impressionnante infrastructure pour la partager à son retour.

Selon Benouda, ce développement visible n'est pas le fruit du hasard, mais s'enracine dans un éthos national solide, la philosophie du Medemer (synergie) du Premier ministre Abiy Ahmed. « Ce développement structurel repose sur une philosophie distincte. Je crois que le 'Medemer' est le fondement précis que les autorités politiques ont utilisé pour concrétiser leurs ambitions nationales. En tant que partis politiques, nous ramènerons ces principes et ces exemples chez nous. » a-t-il ajouté.

La transformation d'Addis-Abeba a suscité la curiosité et l'enthousiasme des délégués internationaux. Comme l'a résumé l'Algérien Benouda, « Notre séjour est court, mais nous avons l'intention d'organiser notre emploi du temps pour voir encore plus de grands axes de développement menés par cette direction politique. Malgré la vaste distance entre Alger et Addis Abeba, venir ici est profondément inspirant et attractif. »

Le sommet, dont le thème portait sur le rôle des partis politiques en tant qu'architectes du rayonnement économique de l'Afrique, a également mis en lumière les progrès de l'Éthiopie en matière d'inclusivité. Les délégués ont souligné que la tenue de cet événement à Addis-Abeba revêt une immense dimension symbolique pour l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.