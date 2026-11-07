Afrique: Le sommet des partis politiques africains s'achève par l'adoption de la « Déclaration d'Addis-Abeba »

Addis Ababa — Le deuxième Sommet des partis politiques africains s'est achevé aujourd'hui par l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba, qui définit un cadre continental visant à renforcer le leadership politique, la gouvernance démocratique et le rôle des partis politiques dans la transformation économique de l'Afrique.

La déclaration souligne que la transformation économique de l'Afrique nécessite des choix politiques délibérés, des institutions publiques performantes, des investissements productifs soutenus et des priorités nationales de développement cohérentes.

Elle reconnaît les partis politiques comme des acteurs clés dans l'élaboration des politiques nationales, la formation des dirigeants aux fonctions publiques et la définition d'une orientation politique pour le développement à long terme du continent.

L'un des principaux résultats du sommet a été l'adoption, le 6 novembre, de la Charte de l'Initiative des partis politiques africains (APPI), qui établit son cadre constitutionnel, ses organes institutionnels et ses modalités de gouvernance au sein du Centre africain de gouvernance (AGC).

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Le sommet a également entériné la première équipe dirigeante du Bureau de l'APPI pour un mandat de trois ans, marquant ainsi le début de la transition institutionnelle de l'initiative dans le cadre de la Charte récemment adoptée.

Les délégués ont en outre convenu de lancer un processus de consultation continental inclusif afin d'élaborer l'Agenda 2040 de l'APPI, une vision politique collective qui définira les aspirations communes, les priorités de développement et les ambitions mesurables pour la transformation politique, économique et institutionnelle de l'Afrique.

L'agenda proposé devrait venir compléter l'Agenda 2063 de l'Union africaine en fournissant un cadre grâce auquel les partis politiques participants pourront traduire les aspirations de développement du continent en programmes politiques et en engagements durables.

En matière de transformation économique, il appelle les partis politiques à promouvoir des politiques favorisant l'industrialisation, l'investissement productif, le développement technologique et la création d'emplois, en particulier dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de la transformation agricole, de l'agriculture moderne, de l'enrichissement des minerais, des industries numériques et des services compétitifs à l'échelle internationale.

Il engage également les partis participants à mobiliser un soutien législatif et public en faveur de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), à développer le commerce intra-africain, à renforcer les chaînes de valeur régionales et à améliorer les transports, la logistique, les systèmes énergétiques et la connectivité numérique.

La déclaration souligne en outre le droit souverain de l'Afrique à déterminer le développement et l'utilisation de ses ressources naturelles, tout en favorisant la création de valeur ajoutée au niveau national, les capacités industrielles et la contribution de la richesse issue des ressources à la prospérité nationale.

Elle appelle à une plus grande mobilisation des ressources financières nationales, au renforcement des marchés des capitaux et des institutions de financement du développement, ainsi qu'à une gestion transparente des finances publiques, à une allocation responsable des ressources et à une gouvernance prudente de la dette.

Les dirigeants ont également souligné l'importance de partenariats économiques internationaux plus équitables, d'un meilleur accès à la technologie et au financement du développement, ainsi que d'une participation africaine renforcée aux chaînes de valeur mondiales.

En matière de gouvernance, la déclaration réaffirme l'engagement en faveur du constitutionnalisme, de la responsabilité démocratique, du pluralisme politique, de l'État de droit, des droits fondamentaux et de la concurrence politique pacifique. Elle rejette sans équivoque les changements de gouvernement anticonstitutionnels.

Elle souligne également la nécessité de préserver la mémoire institutionnelle, l'expertise professionnelle et la continuité administrative lors des transitions politiques, tout en encourageant les partis au pouvoir et d'opposition à s'engager de manière constructive sur les priorités nationales de développement à long terme.

La déclaration appelle à la mise en place d'institutions publiques professionnelles, efficaces et responsables, capables de traduire les priorités de développement en résultats concrets.

Reconnaissant l'importance de la jeunesse africaine, il appelle à un renforcement des investissements dans l'éducation, la formation technique, la technologie, le développement des entreprises et l'emploi productif. Il réaffirme également la participation égale des femmes à la direction politique, à l'administration publique et à la prise de décision économique.

Le sommet a en outre convenu de renforcer l'éducation politique et le développement du leadership à l'échelle du continent par la création du Conseil des écoles et instituts des partis politiques africains (CAPPSI) et de l'Académie politique pour un leadership transformationnel (PATL) dans le cadre de l'APPI.

La déclaration salue également l'engagement du Premier ministre Abiy Ahmed à contribuer au développement de l'Académie politique pour le leadership transformationnel (PATL) et à rendre les possibilités de formation au leadership offertes par l'Éthiopie accessibles aux partis politiques de toute l'Afrique.

La déclaration reconnaît cet engagement comme une contribution importante au renforcement des compétences politiques, de l'apprentissage institutionnel et de la relève des dirigeants à travers le continent.

Elle reconnaît également le Forum des jeunes Africains en politique et le Sommet des femmes africaines sur le leadership politique comme des plateformes permanentes au sein de l'APPI, offrant aux jeunes et aux femmes la possibilité de contribuer à la coopération politique et à la prise de décision au niveau continental.

La direction du Bureau de l'APPI et son Secrétariat sont chargés de faciliter la mise en oeuvre de la déclaration, de promouvoir les échanges d'expériences nationales et de pratiques institutionnelles, et de présenter des rapports d'étape périodiques au Sommet des partis politiques africains.

La déclaration conclut en réaffirmant la responsabilité collective des partis politiques africains de renforcer les institutions publiques, de faire progresser une transformation économique productive et de oeuvrer à la prospérité à long terme des peuples africains.

Elle exprime également sa gratitude au Premier ministre Abiy Ahmed pour son haut patronage du sommet, ainsi qu'au gouvernement éthiopien, au peuple éthiopien et au Parti de la prospérité pour avoir accueilli la réunion à Addis-Abeba du 5 au 7 novembre 2026.