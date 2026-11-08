Afrique du Nord: Ali Maher remplace Hossam Hassan à la tête de la sélection égyptienne

Ali Maher est le nouveau sélectionneur de l'Égypte. La Fédération égyptienne de football a annoncé, samedi 7 novembre 2026, la fin de la mission de Hossam Hassan et de son staff. Elle a chargé le nouvel entraîneur de lui soumettre la composition de son équipe technique.

Dans son communiqué, la Fédération explique avoir pris cette décision après avoir examiné les événements récents et leurs répercussions sur l'image et la stabilité de la sélection. Elle a salué le travail de Hossam Hassan, dont le contrat avait été prolongé jusqu'en 2030 en septembre dernier.

Hossam Hassan quitte les Pharaons après 38 matchs

Nommé en février 2024, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection égyptienne a ramené les Pharaons en Coupe du monde après huit ans d'absence. Au Mondial 2026, l'Égypte a signé sa première victoire dans la compétition et atteint les huitièmes de finale pour la première fois, avant de s'incliner face à l'Argentine (3-2). Sous sa direction, elle a aussi disputé les demi-finales de la CAN 2025. Hossam Hassan quitte son poste avec un bilan de 21 victoires, 10 nuls et 7 défaites en 38 matchs.

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Ali Maher a remporté deux Coupes de la Ligue avec deux clubs

Âgé de 52 ans, Ali Maher arrive de Ceramica Cleopatra, avec qui il a remporté la Coupe de la Ligue égyptienne en 2025. Il avait déjà gagné cette compétition en 2022 à la tête de Modern Sport.