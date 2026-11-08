Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 8 novembre 2026

revue de presse

CANEX 2026 - Les créatrices de mode gambiennes à la conquête des marchés mondiaux

Pour la créatrice de mode gambienne Ndey Bassin Faye, bâtir une marque reconnue à l’international passe d’abord par l’autonomisation des femmes, la célébration de la culture locale et l’adoption de textiles fabriqués en Afrique. Au CANEX WKND 2026, à Lagos, elle et d’autres entrepreneures regardent au-delà des frontières pour nouer des contacts susceptibles de transformer leurs entreprises et l’industrie de la mode du continent.

Lorsque Ndey Bassin Faye évoque l’expansion mondiale de sa marque, elle parle aussi de la promotion de la culture gambienne à l’étranger.

Fondatrice de Bassin’s Couture, créée en 2016, elle fait partie de trois entrepreneures gambiennes de la mode et de la couture qui participent au Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND) 2026, à Lagos, au Nigeria, aux côtés de Mariama Jallow et d’Ida. Leur participation est financée par le programme Andandorr, avec le soutien d’EU YEP – Tourisme et industries créatives. [Source allAfrica]

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Guinée : 1 263 personnes interpellées dans la lutte contre l’orpaillage illégal à Siguiri

Les opérations engagées par les autorités guinéennes contre l’exploitation anarchique de l’or dans la région de Siguiri prennent une nouvelle ampleur, avec l’interpellation de 1 263 personnes de sept nationalités, alors que la campagne de sécurisation des zones aurifères entraîne des départs massifs de travailleurs étrangers et suscite des préoccupations humanitaires et diplomatiques dans la sous-région.

Dans un communiqué conjoint publié samedi 7 novembre 2026, les ministères de la Défense nationale et de la Sécurité et de la Protection civile indiquent que les personnes interpellées sont de nationalités guinéenne, burkinabè, malienne, togolaise, nigérienne, ivoirienne et ghanéenne. Qualifiées de « récalcitrants » par les autorités, elles ont été conduites à Conakry pour les besoins de la procédure judiciaire. [Source Apanews]

Mondial U17 féminin : Le Nigeria détrône le Japon et offre à l’Afrique son premier sacre

Les Flamingos sont entrées dans l’histoire. Le Nigeria a remporté, ce samedi 7 novembre 2026 à Rabat, la Coupe du monde féminine U17 en battant le Japon (2-1) en finale.

L’Afrique tient enfin son premier champion du monde féminin U17. Le Nigeria a décroché le trophée en dominant le Japon (2-1), au Complexe de football Mohammed VI de Rabat. Les joueuses d’Akeem Busari ont fait la différence grâce à Awawu Bashiru et Oluebube Umejiaku, avant de résister au retour des Japonaises en fin de rencontre. [Source Afrik.com]

Niger : L'ancien ministre Kalla Moutari toujours à la gendarmerie, deux mois après son arrestation

Au Niger, Kalla Moutari vient de passer plus de deux mois à la gendarmerie de Niamey. L'ancien ministre et figure bien connue du PNDS avait été arrêté quelques jours après la tentative de déstabilisation de la fin du mois d'août 2026. Selon plusieurs sources, l'homme n'a à ce stade pas encore été présenté à un juge.

Plus de deux mois se sont écoulés depuis son interpellation dans le département de Dakoro, région de Maradi au Niger. Kalla Moutari avait alors été emmené par des véhicules de la gendarmerie trois jours après la tentative de déstabilisation fin août 2026 à Niamey. Depuis, il se trouve toujours à la gendarmerie de Niamey, selon plusieurs sources. [Source RFI]

JOJ Dakar 2026 : Élisabeth Diatta et Maguette Diop offrent deux médailles d’or au Sénégal

Le Sénégal a vécu une journée historique aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Pour la première fois, l’hymne national a retenti à deux reprises au sommet du podium, à la faveur des sacres d’Élisabeth Diatta et de Maguette Diop en lutte de plage.

Engagée dans la catégorie des moins de 55 kg, Élisabeth Diatta a décroché la première médaille d’or sénégalaise de ces JOJ. Quelques instants plus tard, Maguette Diop lui a emboîté le pas en remportant la finale des moins de 80 kg.

Ces deux performances permettent au Sénégal de signer un double sacre dans cette discipline. Les deux athlètes ont ainsi porté haut les couleurs nationales et suscité une immense fierté au sein du pays. [Source Senego]

La Côte d’Ivoire inaugure une nouvelle centrale solaire de 52 MWc

La Côte d’Ivoire vient de se doter d’une nouvelle Centrale scolaire d’une capacité de production installée de 52 MWc, indique-t-on de source officielle à Abidjan.

Réalisée sur une superficie de 70 hectares, cette nouvelle installation énergétique inaugurée vendredi à Ferkessédougou (nord de la Côte d’Ivoire), vient confirmer la place grandissante de l’énergie solaire dans le mix énergétique ivoirien, selon une note du gouvernement ivoirien.

Cette nouvelle Centrale solaire dont la réalisation a nécessité la mobilisation d’une enveloppe de plus de 62,5 millions d’euros (41 milliards Fcfa), compte quelque 73.340 panneaux photovoltaïques de dernière génération. [Source Le 360 Afrique]

Centrafrique : L’armée annonce avoir tué Marcel Ndalé, chef d’un groupe armé, et huit de ses hommes

Les Forces armées centrafricaines (FACA) ont annoncé, vendredi, avoir abattu neuf membres d’un groupe armé, dont son chef Marcel Ndalé, au cours d’une opération militaire conduite dans la préfecture de Nana-Mambéré, à l’ouest du pays. Le ministère de la Défense accuse les combattants visés de plusieurs attaques meurtrières contre des civils et de préparer de nouvelles offensives dans la région.

L’armée centrafricaine affirme avoir neutralisé, jeudi, un groupe de combattants armés lors d’une intervention menée au sud de Pendéré, dans la préfecture de Nana-Mambéré. Selon un bilan communiqué vendredi par le ministère de la Défense nationale, neuf personnes ont été tuées, notamment Marcel Ndalé, présenté comme le responsable du groupe, ainsi que son frère Adamou Ndalé.

D’après le ministère, les hommes placés sous le commandement de Marcel Ndalé étaient impliqués dans plusieurs actes de banditisme et des homicides commis dans l’ouest de la République centrafricaine. Leurs victimes comprendraient notamment des exploitants artisanaux de mines d’or, des commerçants et des habitants de la région. [Source LSI Africa]

RDC : La filiale du géant chinois Huayou sommée de verser 6 millions $ d'indemnités aux communautés

La société minière CDM, filiale du groupe chinois Zhejiang Huayou Cobalt, devra verser 6 millions de dollars d’indemnisation aux communautés congolaises touchées par une fuite d’eaux industrielles en 2025, malgré la suspension de ses activités, a annoncé vendredi le ministère des Mines de la République démocratique du Congo.

La RDC, premier producteur mondial de cobalt et deuxième producteur de cuivre, a renforcé ces dernières années sa réglementation minière afin d’accroître les recettes de l’État. [Source TRT Afrika]

Sommet Russie-Afrique : Quand Moscou attire les regards

La Russie a beaucoup misé dans l’organisation de son troisième sommet avec l’Afrique, représentée à Moscou, la capitale fédérale, par quarante-huit délégations officielles parmi lesquelles une vingtaine conduite par les chefs d’État et de gouvernement.

Le troisième sommet Russie-Afrique a vécu. Et n’est pas passé inaperçu. Réunis dans la capitale russe les 28 et 29 octobre, les dirigeants ont émis le vœu de donner une nouvelle impulsion à leur relation en prônant la souveraineté, l’indépendance et le multilatéralisme dans les relations internationales, tout en insistant tout particulièrement sur la diversification et le renforcement des partenariats. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Paludisme : Deux vaccins pour protéger les enfants au Togo

Le paludisme reste un problème majeur de santé publique, en particulier pour les femmes enceintes et les jeunes enfants des zones rurales.

Pour mieux les protéger, le gouvernement et l’ONG Malaria Consortium mènent le projet STRIVE (Strengthening Routine Immunisation and Vaccine Engagement in Togo). La Croix-Rouge togolaise et les agents de santé communautaire y sont associés.

La mission de suivi et d’évaluation de Malaria Consortium, achevée vendredi, fait état d’une couverture vaccinale de 93,2 % dans les 23 districts sanitaires concernés. [Source Togonews]