Congo-Kinshasa: Tribunal militaire de garnison de Goma - 66 militaires condamnés à mort

Le tribunal militaire de garnison de Goma a condamné 66 militaires du 3415e régiment des FARDC à la peine de mort à l'issue d'un procès tenu en procédure de flagrance à Walikale-Centre. Un autre militaire a écopé de dix ans de servitude pénale, tandis que quatre prévenus ont été acquittés.

Le verdict est intervenu après douze jours d'audience consacrés à l'examen de faits qualifiés notamment de révolte militaire, de refus d'obéissance, de lâcheté face à l'ennemi et de dissipation de munitions de guerre.

Selon le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire, les militaires condamnés avaient été arrêtés le 20 octobre à Ngora à la suite d'incidents signalés à Ntoto, dans le secteur de Wanianga, territoire de Walikale.

Les réquisitions du ministère public prévoyaient la peine capitale pour 70 des 71 prévenus ainsi qu'une peine de dix ans de servitude pénale contre un officier du renseignement militaire. Au terme des délibérations, le tribunal a finalement acquitté quatre militaires, dont le capitaine chargé du renseignement du régiment concerné.

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Un message de discipline au sein de l'armée

Selon les autorités militaires, ce procès s'inscrivait dans une démarche visant à renforcer la discipline au sein des forces armées dans un contexte sécuritaire marqué par la poursuite des opérations contre les groupes armés dans l'est de la RDC.

Le tribunal a examiné les éléments de preuve, entendu les différentes parties et rendu sa décision au terme de douze jours de débats.