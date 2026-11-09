Togo: Naufrage sur le lac Togo

8 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Une pirogue transportant 17 personnes a chaviré dimanche sur le lac Togo, dans la préfecture de Vo. Quinze passagers ont été secourus. Deux personnes sont toujours portées disparues.

Les circonstances du naufrage restent à préciser.

Les recherches se poursuivent. Sapeurs-pompiers, Unité spéciale des garde-côtes togolais, police, gendarmerie et Agence nationale de la protection civile (ANPC) sont mobilisés, avec l'aide des nageurs-pêcheurs de la localité, qui connaissent parfaitement le lac.

L'accident survient le dernier jour du pèlerinage marial de Togoville, qui attire chaque année des milliers de fidèles, dont beaucoup traversent le lac en pirogue. Avant le pèlerinage, les autorités avaient rendu obligatoire le port du gilet de sauvetage et interdit la surcharge des embarcations.

Elles rappellent aujourd'hui que ces deux règles sont indispensables à la sécurité de tous.

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