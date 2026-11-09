Afrique: Sommet 7 de Beijing - L'intelligence artificielle redéfinit l'avenir du secteur des médias

Le 7e Sommet mondial des médias, qui se tient à Beijing en Chine a placé l'avenir du secteur des médias, à la lumière du développement rapide des technologies d'intelligence artificielle, au coeur des débats internationaux. Ce sommet intervient à un moment où les médias connaissent de profondes transformations dans leurs méthodes de production, de montage et de diffusion de l'information, et se tournent rapidement vers l'utilisation d'applications intelligentes à différentes étapes du travail journalistique.

Les thèmes du sommet, qui a débuté le 5 novembre avec la participation d'environ 500 représentants de 330 institutions médiatiques, centres de recherche, agences gouvernementales et organisations internationales issus de 112 pays et régions, témoignent d'une prise de conscience croissante de l'ampleur des changements que les technologies modernes imposent aux institutions médiatiques. Ces changements vont bien au-delà du simple développement d'outils de production ; Ce sommet s'inscrit également dans le cadre de la redéfinition des rôles professionnels, du renforcement de la crédibilité et de la lutte contre la désinformation médiatique, sous le thème « Les médias à l'ère de l'intelligence : du consensus à l'action ».

Intelligence artificielle et transformation de la production médiatique :

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Lors d'un forum spécialisé sur l'intelligence artificielle et la modernisation des médias, le sommet a été marqué par la présentation des premiers présentateurs de journaux télévisés robotisés humanoïdes. Un projet de recherche a également été lancé afin de développer des techniques de photographie d'actualité à l'aide de téléphones mobiles et d'établir des normes de vérification de l'authenticité des contenus médiatiques, en vue de relever les défis liés à la production d'images et de vidéos grâce aux technologies d'IA.

Il est désormais évident que ces évolutions concernant l'avenir du journalisme à l'ère des médias intelligents permettent le recours à l'intelligence artificielle pour l'édition, la traduction, la production de contenus et la vérification des faits.

À cet égard, Huo Yugang, vice-président de l'agence de presse Xinhua a souligné lors du sommet que l'intelligence artificielle transforme les modes de production, les modes de vie et les méthodes de production de connaissances, présentant ainsi de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour les institutions médiatiques traditionnelles. Il a souligné l'importance de renforcer la coopération entre les médias et d'accroître la production d'informations de qualité.

Il a appelé à préserver la crédibilité des médias et à vérifier l'exactitude des informations, ainsi qu'à promouvoir l'innovation et à mener des interviews et des reportages conjoints.

De son côté, Abdul Hakim, directeur général de l'agence de presse indonésienne Antara, a insisté sur l'importance de permettre aux populations des pays en développement de bénéficier du développement des infrastructures énergétiques et des capacités informatiques. Il a souligné la nécessité de tirer parti de la transformation numérique pour élargir l'accès à une information fiable pour les habitants des zones reculées, loin des grandes villes.

La fracture numérique et l'avenir des médias dans les pays en développement :

Abdul Hakim a également souligné l'importance de permettre aux populations des pays en développement de bénéficier du développement des infrastructures énergétiques et des capacités informatiques. Il a souligné la nécessité de tirer parti de la transformation numérique pour élargir l'accès à une information fiable pour les habitants des zones reculées, loin des grandes villes.

Coopération internationale des médias face aux nouvelles transformations :

Mohammed Abdul Rabbo Al-Yami, directeur général de l'Union des agences de presse de l'OCI (UNA), a appelé à un renforcement de la coopération entre les institutions médiatiques concernant l'utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle (IA), ainsi que l'échange d'expertise en matière de vérification des faits et de lutte contre la désinformation.

Le lancement de l'Alliance Xinhua pour l'industrie de l'IA et l'appel de l'UNA à une utilisation responsable et éthique de l'IA, de même que la coopération en matière de vérification des faits, ont été abordés.

Médias, sécurité, stabilité et dialogue interculturel :

Les discussions du sommet ont souligné que l'avenir du secteur des médias dépendra non seulement de la maîtrise des technologies modernes par les institutions, mais aussi de leur capacité à les utiliser de manière responsable et professionnelle, en trouvant un équilibre entre innovation technologique et respect des valeurs journalistiques fondées sur l'exactitude, la crédibilité et la vérification des faits.

Ces transformations rapides constituent également un défi pour les agences de presse et les institutions médiatiques, les obligeant à développer leur infrastructure technologique et à former leur personnel pour s'adapter à l'ère des médias intelligents. Cela inclut le renforcement de la coopération internationale afin de faciliter l'échange d'expertise, le transfert de connaissances et la réduction de la fracture numérique, pour aboutir à un secteur des médias mieux à même de répondre aux besoins futurs.

Le sommet, organisé par l'agence de presse Xinhua en coopération avec le gouvernement municipal de Pékin se poursuit jusqu'au 9 novembre. Il aborde plusieurs questions relatives à l'avenir des médias et aux transformations que connaît le secteur face au développement rapide des technologies d'intelligence artificielle, ainsi qu'au renforcement de la coopération internationale entre les médias et à l'échange d'expertise professionnelle et technologique.

Le forum a également été l'occasion de la signature d'un accord portant création de l'Alliance de l'industrie de l'intelligence artificielle de l'agence de presse Xinhua (base de Pékin), visant à renforcer la coopération dans le développement d'applications technologiques et l'échange d'expertise dans le domaine des médias intelligents.

Dans le domaine de la coopération médiatique face aux défis de sécurité mondiaux, les participants à un forum spécialisé ont appelé à un dialogue et une coordination renforcés entre les institutions médiatiques et à l'exploitation des technologies modernes pour soutenir la sécurité, la stabilité et le développement partagé.

Ren Weidong, rédacteur en chef adjoint de l'agence de presse Xinhua a déclaré que les médias devaient assumer leurs responsabilités en fournissant une information factuelle, en donnant la parole à une diversité de points de vue, en adoptant des technologies de pointe et en favorisant les échanges et la coopération entre les nations.

Le programme du sommet comprenait plusieurs forums spécialisés consacrés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement des médias internationaux, au renforcement de la communication interculturelle, à l'avenir de la gouvernance mondiale de la communication et au rôle des médias face aux crises et aux défis sécuritaires.

Des visites de terrain et culturelles ont également été organisées pour les délégations participantes sur plusieurs sites historiques et culturels de Beijing.