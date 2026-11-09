Madagascar: Rassemblements politiques - Bataille de foule avant l'échéance de 2027

À l'approche de 2027, la course aux rassemblements s'accélère. Entre le pouvoir et les autres leaders politiques, la bataille de la mobilisation a sonné dans toute l'île.

La course est lancée

Bien lancée, même si aucun candidat n'a encore officialisé ses ambitions sur l'échiquier national. Le week-end dernier, le colonel Michaël Randrianirina, l'ancien président Marc Ravalomanana, leader du parti Tiako i Madagasikara, Hajo Andrianainarivelo, du parti Malagasy Miara-Miainga, et les leaders du Vovonan'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM) ont choisi le même moment pour montrer leurs muscles à travers l'île. Le message s'avère limpide : personne ne veut laisser le champ libre à ses rivaux à l'approche de 2027. Si le rapport de force politique demeure encore flou, la bataille de foule a d'ores et déjà commencé.

Affaires courantes

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Actuellement, le colonel Michaël Randrianirina s'impose comme la figure la plus active. En sa qualité de président de la Refondation de la République de Madagascar, il multiplie les déplacements sur le terrain. Après une étape remarquée à Mananjary, dans la région Vatovavy, il a mis le cap sur Antsirabe. Entre inaugurations, poses de premières pierres, annonces et gestes de gratitude, le chef de l'État soigne sa stature. Officiellement, il gère les affaires courantes ; en coulisses, il pose déjà les jalons d'une campagne agressive.

Réalité incontournable

Face à cette offensive, Marc Ravalomanana n'a rien perdu de son sens inné de la mobilisation. L'ancien président, qui ne cache pas son intention de reconquérir le pouvoir, a drainé une foule immense à Faratsiho, dans la région de Vakinankaratra, samedi dernier. Son cheval de bataille est désormais connu : inciter massivement ses partisans à s'inscrire sur les listes électorales. Une démonstration éloquente qui prouve que, dans les Hautes Terres centrales, l'ancrage du TIM reste une réalité incontournable. Le TIM a d'ailleurs déjà indiqué que 2026 est une année de redynamisation, avant une grande mobilisation qui marquera son jubilé en 2027.

Éducation politique

De son côté, Hajo Andrianainarivelo privilégie une stratégie différente. Le leader du MMM a jeté son dévolu sur la région Itasy pour consulter ses militants en vue de la future concertation nationale. Pas de bains de foule superficiels, mais un travail de fond axé sur l'éducation politique, le renforcement de la base et la structuration. Le parti mise sur l'organisation et la durée. En tout cas, depuis le début de l'année 2026, le parti MMM a pu tenir des assises politiques dans 15 des 24 régions du pays. Il s'agit de l'une des rares formations parmi les plus actives à près d'un an des premières échéances électorales.

Allié de poids

Enfin, l'émergence du VFM ne peut plus être ignorée. Rassemblant des élus de l'ancienne majorité passés de l'orange au vert, le mouvement confirme son poids. À Fianarantsoa, il a fait la démonstration de sa force, s'affirmant comme un allié de poids pour le régime. Entre opérations de charme et maillage territorial, tous les ingrédients préélectoraux sont réunis. En attendant la concertation nationale, chacun avance masqué. Car la foule, à elle seule, ne suffira pas : l'influence extérieure, les moyens financiers et les réseaux décideront de l'issue. Les rassemblements du week-end dernier ne constituent qu'un prélude.