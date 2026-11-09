Cote d'Ivoire: Le volume d'exportation du cacao détrôné par le caoutchouc

Avec près de deux millions de tonnes de caoutchouc exportées en 2025, cette matière première devient le premier produit agricole d'exportation du pays. Vendredi 6 novembre, le ministère ivoirien de l'Agriculture a annoncé que ce commerce a généré 1 900 milliards de francs CFA de recettes.

Premier producteur africain de caoutchouc naturel depuis 1990, la Côte d'Ivoire fournit aujourd'hui plus de 85 % de la production du continent. En 2025, elle s'est hissée au troisième rang mondial, derrière la Thaïlande et l'Indonésie.

En 20 ans, sa production a été multipliée par 12, passant de 164 000 à près de deux millions de tonnes. Une progression portée notamment par l'extension du verger hévéicole, qui couvre désormais plus d'un million d'hectares.

« La meilleure organisation de la filière, le développement de clones à haut rendement et les solutions mises au point contre les maladies de l'hévéa ont également contribué à cette performance », souligne le professeur Mamadou Doumbia, spécialiste en sciences agronomiques.

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Les autorités ivoiriennes souhaitent accroître la transformation locale afin de capter davantage de valeur ajoutée. « L'essentiel de la valeur se crée en aval, dans les pneumatiques, les gants, les joints et les pièces techniques, fabriqués ailleurs », rappelle le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné Koné.

Autre défi, la traçabilité du caoutchouc. Avec l'entrée en vigueur, fin décembre 2025, du règlement européen contre la déforestation destiné aux grands et moyens opérateurs, les producteurs devront prouver que leurs produits ne proviennent pas de terres déboisées.