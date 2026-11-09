Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 9 novembre 2026

revue de presse

Élections locales : L’ANC subit un nouveau revers en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, le Congrès national africain (ANC) continue de perdre du terrain. Le parti historique de Nelson Mandela a enregistré un nouveau recul lors des élections locales, confirmant une baisse progressive de sa popularité auprès des électeurs.

Selon les résultats provisoires, l’ANC reste la première force politique du pays, mais avec un score largement inférieur à ses performances passées. Le parti au pouvoir depuis la fin de l’apartheid s’achemine vers une chute d’environ 15 points de pourcentage par rapport aux précédentes élections locales, perdant près d’un tiers du soutien dont il bénéficiait il y a cinq ans. [Source Africanews]

Les pays se réunissent à la COP31 pour protéger la planète

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La COP31 commence aujourd’hui en Turquie et se déroule jusqu’au 20 novembre. Cette grande réunion rassemble différents pays du monde. Leur mission : trouver ensemble des solutions pour lutter contre le changement climatique. 1jour1actu répond aux questions que tu te poses peut-être sur cette rencontre.

« COP » est le raccourci de Conférence des parties. Et les parties sont les pays qui se sont mis d’accord pour limiter les effets du changement climatique. Chaque COP est numérotée et il y a une rencontre chaque année depuis 1995, dans un pays différent. Cette année, c’est donc la 31e conférence et elle se déroule à Antalya, en Turquie. [Source 1jour1actu.com]

Mali : Près de 160 000 arrivées signalées depuis la Guinée, l’assistance renforcée

Près de 160 000 personnes sont arrivées au Mali en provenance de Guinée, dont environ 100 000 dans le district de Bamako et 60 000 à Kouremalé, à la suite des opérations menées contre l’orpaillage irrégulier dans la région guinéenne de Siguiri. Six décès ont été enregistrés dans cette localité frontalière, où le Premier ministre Abdoulaye Maïga s’est rendu dimanche 8 novembre 2026 pour évaluer le dispositif d’assistance et de retour des personnes concernées.

Selon le communiqué n°2026-06 du Centre de coordination et de gestion des crises (CECOGEC), publié samedi 7 novembre, ces mouvements concernent des ressortissants de plusieurs pays ouest-africains, notamment du Mali et du Burkina Faso, ayant quitté les zones d’exploitation aurifère en Guinée.

Le bilan officiel fait également état de plusieurs blessés et de six décès à Kouremalé, sans toutefois préciser les circonstances de ces morts. [Source Apanews]

Sénégal : Au moins 34 morts dans le naufrage d'une pirogue de migrants

Le naufrage d'une pirogue de migrants au large de Loumpoul, dans le nord-ouest du Sénégal, a fait au moins 34 morts, selon un nouveau bilan provisoire. Un seul rescapé a été retrouvé et plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la mobilisation des moyens de l'État pour retrouver les disparus.

Le bilan du naufrage d'une pirogue de migrants au large des côtes sénégalaises est passé de 21 à 34 morts dimanche. Le drame s'est produit vendredi au large de Loumpoul, dans la région de Louga, entre Dakar et Saint-Louis. Selon l'Agence de presse sénégalaise (APS), un nombre indéterminé de personnes sont toujours portées disparues. L'ONG Action pour les droits humains et l'amitié (ADHA) confirme ce bilan et fait état d'un seul survivant. [Source Africa Radio]

Manganèse, fer, énergie… : La Chine s’invite dans la transformation locale au Gabon

Le Gabon veut interdire les exportations de manganèse brut à partir de 2029 pour créer davantage de valeur sur son territoire. Mais cet objectif exige de nouvelles usines et une électricité suffisante, des domaines où Pékin s’est imposé comme partenaire majeur de plusieurs pays africains.

La Chine veut s’impliquer dans la transformation locale des ressources minières gabonaises. Dans une déclaration conjointe publiée vendredi 6 novembre, à l'occasion de la visite du président Brice Clotaire Oligui Nguema à Pékin, les deux pays ont annoncé leur volonté de coopérer dans l'exploration, l'exploitation, la transformation locale et les infrastructures minières. (Source Agence Ecofin)

Côte d’Ivoire : Le volume d’exportation du cacao détrôné par le caoutchouc

Avec près de deux millions de tonnes de caoutchouc exportées en 2025, cette matière première devient le premier produit agricole d’exportation du pays. Vendredi 6 novembre, le ministère ivoirien de l’Agriculture a annoncé que ce commerce a généré 1 900 milliards de francs CFA de recettes.

Premier producteur africain de caoutchouc naturel depuis 1990, la Côte d’Ivoire fournit aujourd’hui plus de 85 % de la production du continent. En 2025, elle s’est hissée au troisième rang mondial, derrière la Thaïlande et l’Indonésie.

En 20 ans, sa production a été multipliée par 12, passant de 164 000 à près de deux millions de tonnes. Une progression portée notamment par l’extension du verger hévéicole, qui couvre désormais plus d’un million d’hectares. [Source RFI]

Égypte : Sept morts et plus de 100 blessés dans une collision ferroviaire

Deux trains sont entrés en collision dimanche au sud de la capitale égyptienne, provoquant le déraillement de plusieurs wagons et faisant sept morts et plus de 100 blessés, selon les autorités.

Un train circulant de Gizeh vers Fayoum avait percuté l'arrière d'un autre train qui se dirigeait vers le sud, du Caire vers la ville d'Assouan.

Le ministère de la Santé a précisé que 112 personnes avaient été blessées et étaient soignées dans des hôpitaux de la région de Gizeh. [Source TRT Afrika]

Education en Afrique : Trois élèves sur quatre quittent le primaire sans maîtriser les mathématiques

Le dernier bilan du Programme d’analyse des systèmes éducatifs (Pasec) de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Confemen) révèle une crise silencieuse de l’apprentissage en Afrique francophone. Derrière la scolarisation des enfants, une réalité préoccupante : l’école accueille, mais ne transmet pas toujours les compétences fondamentales.

Le chiffre est brutal : trois élèves sur quatre terminent le cycle primaire sans maîtriser les bases en mathématiques. Tous les cinq ans, le Pasec de la Confemen évalue les acquis scolaires dans plusieurs pays d’Afrique francophone. Son dernier bilan met en évidence une difficulté majeure : la présence à l’école ne garantit plus nécessairement l’acquisition des savoirs fondamentaux.

Cette situation dépasse le seul problème des résultats scolaires. Elle interroge la capacité des systèmes éducatifs à préparer les générations futures aux exigences économiques, technologiques et sociales du continent. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Madagascar : Rassemblements politiques - Bataille de foule avant l'échéance de 2027

À l'approche de 2027, la course aux rassemblements s'accélère. Entre le pouvoir et les autres leaders politiques, la bataille de la mobilisation a sonné dans toute l'île.

Bien lancée, même si aucun candidat n'a encore officialisé ses ambitions sur l'échiquier national. Le week-end dernier, le colonel Michaël Randrianirina, l'ancien président Marc Ravalomanana, leader du parti Tiako i Madagasikara, Hajo Andrianainarivelo, du parti Malagasy Miara-Miainga, et les leaders du Vovonan'ny Fihavaozan'i Madagasikara (VFM) ont choisi le même moment pour montrer leurs muscles à travers l'île. Le message s'avère limpide : personne ne veut laisser le champ libre à ses rivaux à l'approche de 2027. Si le rapport de force politique demeure encore flou, la bataille de foule a d'ores et déjà commencé. [Source Midi Madagasikara]

Congo-Kinshasa : Tribunal militaire de garnison de Goma - 66 militaires condamnés à mort

Le tribunal militaire de garnison de Goma a condamné 66 militaires du 3415e régiment des FARDC à la peine de mort à l'issue d'un procès tenu en procédure de flagrance à Walikale-Centre. Un autre militaire a écopé de dix ans de servitude pénale, tandis que quatre prévenus ont été acquittés.

Le verdict est intervenu après douze jours d'audience consacrés à l'examen de faits qualifiés notamment de révolte militaire, de refus d'obéissance, de lâcheté face à l'ennemi et de dissipation de munitions de guerre.

Selon le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire, les militaires condamnés avaient été arrêtés le 20 octobre à Ngora à la suite d'incidents signalés à Ntoto, dans le secteur de Wanianga, territoire de Walikale. [Source Radio Okapi]