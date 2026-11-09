Soudan: Le pays présente ses condoléances à l'Égypte après une collision ferroviaire

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple égyptiens après la collision de deux trains survenue dans la région d'Al-Ayat, dans le gouvernorat de Gizeh, qui a fait plusieurs morts et blessés.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes, demandant miséricorde pour les défunts, patience à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

Khartoum a également affirmé sa pleine solidarité avec l'Égypte face à cette tragédie, souhaitant au pays sécurité, stabilité et prospérité.