Soudan: Le pays participe au sixième Congrès et Salon du Hajj à Djeddah

Le Soudan participe à la sixième édition du Congrès et Salon du Hajj, organisée au Jeddah Superdome sous le patronage du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud. L'événement réunit plus de 520 entités publiques, privées et à but non lucratif.

La délégation soudanaise est conduite par le ministre des Finances, Jibril Ibrahim, accompagné du secrétaire général du Hajj et de la Omra, Haider Mohamed Zein, et du directeur de l'administration du Hajj des Soudanais résidant en Arabie saoudite, le général Hussein Al-Sadiq.

Le congrès vise à améliorer les services du Hajj en vue de la saison 1448 de l'Hégire, dans le cadre de la Vision saoudienne 2030 et du programme de service aux invités de Rahman. Les échanges portent notamment sur les infrastructures, les services opérationnels, l'intégration, le développement durable, les solutions technologiques et les partenariats.

Un salon spécialisé accompagne le congrès, réunissant des prestataires de plus de 150 pays sur plus de 67 000 m², avec des innovations dans les transports, l'hébergement, la santé, la technologie, l'aérien et les infrastructures.