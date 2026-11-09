Soudan: Le Congrès de la patrie soudanaise (Kouch) soutient l'initiative de dialogue intersoudanais

Le Congrès de la patrie soudanaise (Congrès Kouch) a salué dimanche l'initiative du comité préparatoire au dialogue intersoudanais et exprimé sa volonté de participer activement à la préparation et au déroulement du dialogue.

Le secrétaire général du congrès Mohamed Saleh a indiqué que les échanges avec le comité préparatoire avaient porté sur les travaux menés jusqu'à présent, les mécanismes, les missions et les défis du comité, ainsi que sur les moyens de préparer le dialogue.

Il a salué les efforts nationaux déployés pour créer un climat propice au dialogue, qu'il a qualifié d'occasion importante pour sortir de la profonde crise politique. Il a souligné que le soutien du Congrès à cette initiative s'inscrivait dans le cadre de sa responsabilité nationale et de sa volonté de parvenir à une solution exclusivement soudanaise.

M. Saleh a appelé l'ensemble des Soudanais à soutenir le processus, en faveur d'un dialogue inclusif réunissant les forces politiques, civiles et communautaires sans exclusion, et abordant les causes profondes de la crise, ainsi que les questions de gouvernance, d'identité, de justice et de paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a enfin estimé que cette étape décisive de l'histoire du Soudan exigeait un consensus autour d'une vision nationale visant à refonder l'État sur la souveraineté, la démocratie et le respect des institutions constitutionnelles.