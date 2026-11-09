Tunisie: Entretien entre Dbeibeh et Nafti en marge de la réunion du conseil de la Communauté des États Sahélo-Sahariens

Le Chef du Gouvernement d'Unité Nationale de l'État de Libye, Abdelhamid Dbeibeh, a reçu, samedi, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Mohamed Ali Nafti, en marge de sa participation à Tripoli aux travaux de la 22ème réunion ministérielle du Conseil Exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens.

Le Chef du Gouvernement d'Unité Nationale libyen a exprimé le respect et la considération qu'il voue à la Tunisie, dirigeants et Peuple, ainsi que le souci qui l'anime de développer les relations de coopération et de partenariat entre les deux Pays frères, indique un communiqué du département de Affaires étrangères.

Il a, également, réaffirmé sa confiance dans les résultats positifs issus de la tenue des différentes échéances bilatérales à venir, au service des intérêts des deux parties.

Dbeibeh a, par ailleurs, salué la contribution de la Tunisie à la dynamisation de la Communauté des États Sahélo-Sahariens, soulignant l'importance de ce regroupement en tant que cadre de coordination et de concertation entre les États membres.

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De son côté, Nafti a mis en avant les liens fraternels et les relations historiques tuniso-libyennes, rappelant la position du Président de la République quant à la nécessité de parvenir à une solution libyo-libyenne, avec le soutien des Nations Unies, de manière à préserver l'unité de la Libye, sa sécurité et ses ressources.

Il a également réaffirmé le souci de la Tunisie de hisser davantage les relations de coopération bilatérale pour englober des secteurs vitaux tels que l'énergie, les technologies de la communication, les ressources hydriques et le renforcement de la sécurité des frontières communes.