Tunisie: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la coopération sahélo-saharienne

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a présidé la délégation tunisienne participant aux travaux de la 22ème session ordinaire du Conseil Exécutif de la Communauté des États Sahélo-Sahariens, qui s'est tenue aujourd'hui, 07 novembre 2026, à la capitale libyenne Tripoli.

À cette occasion, le Ministre a prononcé l'allocution de la Tunisie, dans laquelle il a réitéré l'engagement de notre Pays à soutenir les efforts de la Communauté des États Sahélo-Sahariens, ses structures et ses initiatives, ainsi qu'à reprendre le rythme de ses activités, exprimant l'aspiration de la Tunisie à parvenir à des décisions consensuelles traçant une voie ambitieuse pour la période à venir et établissant des mécanismes réalistes à même de restaurer la confiance en ses institutions.

Dans ce contexte, le ministre a insisté sur la nécessité d’œuvrer selon une approche réaliste et pratique partant des besoins effectifs des États membres, prenant en considération l'ensemble des défis sécuritaires, économiques et climatiques actuels, et déterminant les priorités de développement dont les peuples de la région du Sahel et du Sahara ont besoin pour réaliser leur sécurité globale, y compris leur sécurité alimentaire, énergétique et hydrique.

Il a précisé que cette approche exige le renforcement des mécanismes de coordination, de coopération, d'intégration, d'échange d'informations et d'expertises, ainsi que le développement de programmes d'action conjointe, de manière à contribuer à appuyer les piliers de la sécurité et de la stabilité et à multiplier les opportunités de développement, d'investissement et d'intégration économique entre les États de la région du Sahel et du Sahara et dans l'ensemble du Continent africain.

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