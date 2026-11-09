Tunisie: Santé - La STMGF lance une application gratuite pour faciliter l'accès aux soins de première ligne

Lors du 9e Congrès national de la médecine générale et de famille qui s'est tenu à Mahdia, la profession a frappé un grand coup en matière de santé préventive et citoyenne. Deux annonces majeures ont été formulées, ce samedi 7 novembre 2026, par le Dr Marouane Hafsa, membre de la Société Tunisienne de Médecine Générale et Médecine de Famille (STMGF).

Face aux défis actuels du parcours de soins, la STMGF mise sur l'innovation numérique et l'engagement citoyen. Une application mobile pour démocratiser la prévention Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le Dr Marouane Hafsa a souligné l'importance de la première mesure phare de ce congrès : le lancement d'une application mobile entièrement gratuite. Conçu comme un véritable outil de sensibilisation, ce dispositif numérique vise à ancrer durablement une culture de la prévention au sein de la population.

Il permettra également d'optimiser le parcours des patients en facilitant grandement leur accès aux services de santé de première ligne. Seconde initiative d'envergure, l'association a officialisé le lancement d'une campagne citoyenne baptisée « Le citoyen sauveur ». Ce programme de formation de proximité s'adresse en priorité aux jeunes, notamment aux élèves et aux étudiants. L'objectif est de leur enseigner les gestes de premiers secours indispensables pour intervenir efficacement face à un arrêt cardiaque soudain, transformant ainsi chaque citoyen en un maillon essentiel de la chaîne de survie.