Tunisie: Crash d'avion simulé à Djerba - Lancement de l'exercice national « JILIJE 2026 »

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Pour la première fois hors de la capitale, la Direction générale de l'aviation civile organise ce mardi 10 novembre à l'île de Djerba l'exercice national de recherche et de sauvetage « JILIJE 2026 ».

Selon Houssem Hannachi, président du comité d'organisation sur les ondes de Jawhara FM, cet entraînement grandeur nature s'inscrit dans le programme officiel des opérations blanches de l'année 2026.

Une simulation d'urgence aéromaritime en 2 phases

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Le scénario simule le crash en mer d'un avion civil et se déroule en deux temps :

Déclenchement de la procédure d'urgence au sol.

Déploiement d'une opération nationale de recherche, avec activation des systèmes de détresse et coordination des flottes aériennes et maritimes.

Objectifs clés et acteurs mobilisés

L'opération vise à tester la réactivité de la chaîne de secours, vérifier le plan régional de gestion des catastrophes de Médenine et mesurer la conformité aux normes internationales.

L'exercice rassemble une vaste coalition d'intervenants incluant les ministères du Transport, de la Défense, de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires étrangères. S'y ajoutent la Garde nationale, la Protection civile, la Douane, le Croissant-Rouge ainsi que des unités navales et aériennes spécialisées.

Ce test permettra d'évaluer les moyens existants, d'identifier d'éventuelles failles logistiques et de formuler des recommandations pour optimiser la réponse de la Tunisie face aux accidents aériens.

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