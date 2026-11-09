Tunisie: Accouchements au pays - Hausse alarmante des césariennes dans les établissements publics et privés

7 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Plus d'un accouchement sur deux dans les hôpitaux publics tunisiens se fait désormais par césarienne, un taux qui grimpe jusqu'à 70 % dans les cliniques privées. Ce constat préoccupant a été révélé ce samedi 7 novembre 2026 par la Présidente de l'Association Tunisienne des Sages-Femmes, Mounira Mahfoudhi, lors d'une intervention à la Radio Nationale.

Intervenant à l'occasion de la 34e édition du Congrès national de l'association, organisée à Monastir en présence de près de 500 sages-femmes venues de toutes les régions de la République, la responsable a souligné que cette tendance à la hausse des accouchements chirurgicaux n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une dynamique d'augmentation observée à l'échelle internationale.

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