Tunisie: Accouchements au pays - Hausse alarmante des césariennes dans les établissements publics et privés

Plus d'un accouchement sur deux dans les hôpitaux publics tunisiens se fait désormais par césarienne, un taux qui grimpe jusqu'à 70 % dans les cliniques privées. Ce constat préoccupant a été révélé ce samedi 7 novembre 2026 par la Présidente de l'Association Tunisienne des Sages-Femmes, Mounira Mahfoudhi, lors d'une intervention à la Radio Nationale.

Intervenant à l'occasion de la 34e édition du Congrès national de l'association, organisée à Monastir en présence de près de 500 sages-femmes venues de toutes les régions de la République, la responsable a souligné que cette tendance à la hausse des accouchements chirurgicaux n'est pas isolée, mais s'inscrit dans une dynamique d'augmentation observée à l'échelle internationale.