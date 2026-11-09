Sénégal/Madagascar: JOJ Dakar - Première médaille olympique malgache : les Ladies Makis accueillies en héroïnes à Ivato

Première médaille olympique de l'histoire du sport malgache. Les Ladies Makis, médaillées de bronze aux JOJ de Dakar après un parcours exemplaire, ont été accueillies en héroïnes samedi matin à l'aéroport d'Ivato.

Historique ! Première participation d'une discipline collective, première médaille olympique pour Madagascar depuis ses débuts aux Jeux en 1964. Les Ladies Makis ont écrit une page d'histoire en décrochant le bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Après trois victoires en phase de groupes face aux États-Unis, à l'Espagne et à la Tchéquie, une défaite en demi-finale contre le Kenya (5-15), puis un succès 26-10 face à la Tchéquie en petite finale, la délégation a été accueillie en héroïnes samedi matin à l'aéroport d'Ivato. De nombreuses personnes, dont des membres du Comité olympique malgache (COM), du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), des supporters et leurs familles, sont venues en grand nombre pour honorer ces championnes. « C'est un événement majeur.

Ces jeunes filles ont ramené la première médaille olympique de l'histoire du sport malgache. Elles ont donné le maximum et ont impressionné à l'étranger par le niveau du rugby féminin malgache. Notre rugby féminin fait d'ailleurs partie des neuf nations soutenues par World Rugby dans son programme de développement. Merci à vous, les filles, d'avoir porté haut les couleurs nationales. Continuez, car de nombreuses compétitions vous attendent encore. Je suis convaincu que vous irez encore plus loin que cette médaille de bronze. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une préparation de quatre mois intensifs. Elles ont besoin du soutien de l'État et de techniciens pour continuer à progresser », s'est réjoui Marcel Rakotomalala, président de la Fédération.

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La coach Dina Orléan Razafindratsara a, de son côté, souligné la bonne surprise que constitue ce résultat : « Nous n'attendions pas forcément la troisième place. Notre objectif initial était d'atteindre le dernier carré. Ces filles ont eu besoin de motivation tout au long de la préparation et de la compétition. Le moral a été leur véritable point fort. » Le capitaine des Makis Ladies, Tracy Fitiavanomenjanahary, a confié l'émotion du groupe : « Nous étions tristes et nous avons pleuré après la défaite en demi-finale. Mais nous nous sommes relevées pour affronter la petite finale. Il y a eu un petit relâchement, certaines choses n'ont pas fonctionné comme prévu. Nous avions affronté le Kenya en Tunisie et nous espérions une revanche, mais cela ne s'est pas concrétisé. Nous souhaitons maintenant plus de matches amicaux et de rencontres internationales pour progresser. »

Jean Alex Harinelina Andriamanarivo, secrétaire général du Comité olympique malagasy, a salué la performance : « Félicitations aux Ladies Makis, qui ont porté haut les couleurs nationales. Cette médaille n'est pas une surprise, mais le fruit d'une préparation solide. Elles sont allées s'entraîner au Japon, puis ont participé à un camp en Tunisie. C'est aussi le résultat du travail constant de la Fédération. Il n'y a pas de miracle dans le sport, seulement le travail de chacun. Toutes les délégations, médaillées ou non, seront reçues avec les honneurs par les autorités à leur arrivée, car toutes ont défendu l'honneur du pays. » Une médaille historique et un accueil digne des héroïnes.