Soudan: La capitale réaffirme son engagement en faveur de l'accès humanitaire

Le vice-président du Conseil Souverain, Malik Agar a réaffirmé l'engagement du gouvernement à protéger les civils pendant le conflit, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, et à faciliter l'accès humanitaire des organisations opérant dans le pays.

Lors d'une rencontre dimanche avec Atef Hamid, directeur des opérations de Geneva Call a salué le rôle de l'organisation dans la formation des institutions publiques et de la société civile aux normes du droit international humanitaire et des droits humains. Il a également souligné l'importance d'une coordination avec les autorités pour renforcer ses projets.

M. Hamid a indiqué que les échanges avaient porté sur les programmes de Geneva Call au Soudan, l'initiative de Malik Agar pour la stabilité et le développement, ainsi que le processus de dialogue soudanais pour la paix. Il a mis en avant les actions de l'organisation en matière de protection des civils, d'accès à la nourriture et aux soins de santé. Les deux parties sont convenues de poursuivre le dialogue et de renforcer la contribution de l'organisation à la stabilité et au développement du pays.