Tunisie: Le Tunisien Hazem Ben-Gacem dans la course au rachat de la chaîne américaine Wendy's

Le groupe d'investissement BlueFive Capital, fondé et dirigé par le financier tunisien Hazem Ben-Gacem, s'est associé à un consortium d'investisseurs pour tenter de prendre le contrôle de la chaîne américaine de restauration rapide Wendy's.

La proposition de rachat, évaluée à environ 1,4 milliard de dollars, a toutefois été rejetée le 5 novembre 2026 par le comité indépendant du conseil d'administration de l'entreprise, qui estime qu'elle sous-évalue sa valeur et ses perspectives de croissance.

L'offre a été officiellement soumise le 28 octobre par Trian Fund Management, Flynn Group, BlueFive Capital et Sixth Street Partners. Elle prévoit le rachat, au prix de 7,35 dollars en numéraire par action, de l'ensemble des titres de Wendy's que le consortium ne détient pas encore. À cette date, les investisseurs concernés détenaient déjà collectivement environ 16,3 % du capital de la société.

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Dans une proposition adressée à la direction de Wendy's, le consortium a estimé que l'entreprise traversait une période délicate, marquée notamment par les pressions sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains, la hausse des coûts des matières premières et l'intensification de la concurrence sur le marché de la restauration rapide. Les investisseurs considèrent qu'un passage sous propriété privée permettrait de mobiliser des capitaux sur le long terme et d'accompagner le redressement de l'activité.

Le comité indépendant de Wendy's a néanmoins rejeté unanimement cette proposition, jugeant qu'elle ne reflétait ni le potentiel bénéficiaire à long terme de l'entreprise ni la valeur attendue de son nouveau plan stratégique.

Fondée en 1969, Wendy's exploite, avec ses franchisés, plus de 7.000 restaurants dans le monde. Cette opération illustre les ambitions de diversification de BlueFive Capital, dont les investissements couvrent notamment le capital-investissement, les technologies et l'automobile de luxe.