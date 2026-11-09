Tunisie: Dattes - La production tunisienne attendue à 354.000 tonnes

La production tunisienne de dattes devrait atteindre 354.000 tonnes au titre de la saison 2026-2027, contre 404.000 tonnes lors de la campagne précédente, soit un recul d'environ 12 %, selon les estimations du Centre technique des dattes. Malgré cette baisse, le volume attendu reste dans les limites des moyennes habituelles de la production nationale, a indiqué, dimanche 8 novembre 2026, le docteur en sciences agricoles au sein du Centre, Refki Taïeb.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que la Deglet Nour demeure la principale variété produite en Tunisie, représentant à elle seule 85 % de la production nationale. Les 15 % restants se répartissent entre d'autres variétés, notamment l'Alig et la Kenticha.

Sur le plan géographique, le gouvernorat de Kébili domine largement la production nationale, avec une part de 73 %. Il est suivi par Tozeur, qui contribue à hauteur de 17,5 %, et Gafsa avec 4,2 %. Les autres régions productrices, notamment Gabès et Tataouine, représentent environ 5 % de la production.

Le responsable a en outre souligné que la Tunisie se distingue par la production de certaines variétés de dattes dès la fin du mois de juillet et le début du mois d'août.

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Abordant les perspectives de développement de la filière, Refki Taïeb a mis en avant les partenariats entretenus avec les différents acteurs du secteur et les structures intervenant dans la filière. Il a, à cet égard, rappelé le rôle du Centre technique des dattes dans la mise à disposition des protocoles nécessaires à la prévention et à la lutte contre les ravageurs susceptibles d'affecter les cultures.