Tunisie: Infrastructures routières - Le pays vise 1 323 km d'autoroutes à l'horizon 2035

La Tunisie prévoit de porter son réseau autoroutier à 1 323 kilomètres et celui des voies rapides à 2 000 kilomètres à l'horizon 2035. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Équipement et de l'Habitat mise sur l'avancement de plusieurs projets structurants, dont certains ont franchi des étapes importantes en matière d'études, de libération des emprises foncières et de mobilisation des financements, a indiqué samedi le ministre Slah Zouari devant l'Assemblée des représentants du peuple.

La Tunisie ambitionne de porter la longueur de son réseau autoroutier à 1 323 kilomètres et celle de ses voies rapides à 2 000 kilomètres à l'horizon 2035, dans le cadre de son programme de développement des infrastructures routières. Plusieurs projets sont actuellement à différents stades d'avancement, avec des procédures foncières engagées et de nouveaux financements mobilisés, a indiqué samedi le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Intervenant lors d'une séance d'audition conjointe à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministre a précisé que le réseau autoroutier actuellement exploité s'étend sur 743 kilomètres, alors que les projets programmés devraient permettre de porter sa longueur totale à 1 323 kilomètres. Il a estimé que cet objectif demeure réalisable à l'échéance fixée, compte tenu de l'avancement des études relatives à plusieurs projets et des démarches engagées pour l'acquisition des terrains nécessaires et la mobilisation des financements.

Le programme ministériel prévoit également de porter le réseau des voies rapides à 2 000 kilomètres d'ici 2035, contre 1 447 kilomètres actuellement en exploitation. Des projets sont en cours de réalisation, tandis que d'autres devraient être lancés prochainement.

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Pour les routes nationales, régionales et locales, le ministère vise l'aménagement d'environ 4 750 kilomètres selon les normes internationales, à travers des opérations d'aménagement, de réhabilitation et de renforcement. Le réseau routier tunisien compte actuellement près de 20 000 kilomètres. Les interventions se poursuivent pour assurer son entretien, son extension et sa mise à niveau, en fonction de l'évolution du trafic et des besoins des différentes régions, a souligné le ministre.

S'agissant des grands projets autoroutiers, Slah Zouari a notamment évoqué l'axe reliant Jelma à Kasserine et Gafsa. Les travaux du tronçon Tunis-Jelma se poursuivent, tandis que le ministère oeuvre à la libération des emprises foncières nécessaires à la réalisation des autres tronçons.

Concernant le projet de l'autoroute en direction du Kef, les procédures d'acquisition des terrains ont été engagées après l'inscription de crédits à cet effet dans le budget de l'État pour 2026. Le ministre a également confirmé la disponibilité du financement de ce projet auprès de la Banque islamique de développement (BID). L'offre de prêt a obtenu l'accord de la banque, mais les procédures d'approbation doivent encore être achevées avant le lancement de la phase d'exécution.

Par ailleurs, le projet autoroutier reliant Bou Salem à Fernana, sur environ 40 kilomètres, a franchi les étapes des études, tandis que les procédures foncières se poursuivent. Son financement est assuré par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), à la suite de la signature récente de l'accord de prêt. Le démarrage des travaux est prévu au cours de la prochaine période.

Le ministre a estimé que la mobilisation des financements et l'avancement des procédures foncières devraient contribuer à accélérer la réalisation de ces infrastructures, appelées à renforcer les liaisons entre les régions et à soutenir leur développement économique.