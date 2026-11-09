Tunisie-ONU - Vers une nouvelle plateforme pour mobiliser les financements et les investissements

La Tunisie travaille, avec l'appui du système des Nations unies, à la mise en place d'une plateforme nationale de financement du développement et de l'investissement, baptisée Finance & Investment Hub. Cette initiative vise à mieux coordonner les ressources financières, à mobiliser de nouveaux investissements et à rapprocher les besoins prioritaires du pays des possibilités de financement disponibles, a indiqué la coordonnatrice résidente des Nations unies en Tunisie, Rana Taha.

Dans un entretien accordé à l'agence TAP, à l'occasion du 70e anniversaire de l'adhésion de la Tunisie à l'Organisation des Nations unies (ONU), célébré le 12 novembre, la responsable onusienne a précisé que cette plateforme est en cours de conception avec les partenaires nationaux, grâce à un appui technique du système des Nations unies. Elle sera placée sous la conduite des autorités tunisiennes et associera les différentes parties prenantes.

La plateforme aura notamment pour objectif de fédérer les acteurs concernés autour de priorités nationales communes, d'améliorer la coordination entre les différentes sources de financement et d'identifier les projets d'investissement prioritaires. Elle permettra également de mieux faire correspondre les besoins du pays en matière de développement avec les opportunités de financement et d'investissement disponibles.

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Cette initiative intervient dans un contexte international marqué par des pressions croissantes sur le financement du développement, notamment en raison des crises mondiales et du recul de l'aide publique au développement. Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), cette aide a enregistré une baisse de 23,1 % à l'échelle mondiale en 2025 par rapport à 2024.

Rana Taha a souligné que cette contraction des financements intervient alors que les besoins continuent de croître dans des secteurs essentiels, notamment l'emploi, la protection sociale, la santé, l'éducation et la lutte contre les changements climatiques. La mobilisation de ressources supplémentaires et durables représente ainsi un défi majeur pour les pays, qui ne peuvent plus s'appuyer exclusivement sur les mécanismes traditionnels d'aide.

Dans ce contexte, la diversification des sources de financement devient un enjeu central. La coordonnatrice résidente de l'ONU a notamment insisté sur la nécessité d'explorer les mécanismes de financement innovants et de renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales, les bailleurs de fonds et le secteur privé. L'objectif est de mobiliser de nouveaux investissements durables et d'élargir la base des ressources consacrées au développement.

Au-delà de la mobilisation des financements, la responsable onusienne a également mis l'accent sur l'efficacité de leur utilisation. Selon elle, l'enjeu ne consiste pas uniquement à augmenter le volume des ressources disponibles, mais aussi à garantir leur allocation optimale et à obtenir des résultats plus importants et durables. Cela suppose de développer les partenariats financiers, de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation des résultats et de poursuivre la coordination avec le gouvernement tunisien.

Parallèlement, le système des Nations unies entend renforcer la coordination entre ses différentes agences afin d'éviter la dispersion des interventions. La démarche consiste à privilégier progressivement des programmes conjoints, axés sur les priorités nationales, plutôt que la multiplication de projets distincts. Cette approche vise à assurer une meilleure complémentarité des interventions et à en renforcer l'impact.

Pour rappel, la Tunisie a officiellement adhéré à l'Organisation des Nations unies le 12 novembre 1956.