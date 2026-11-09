Tunisie: Journée nationale de l'arbre - Le pays mise sur le reboisement de 30.000 hectares à l'horizon 2035

La Tunisie prévoit de reboiser 30.000 hectares dans le cadre de sa stratégie forestière pour la période 2026-2035, visant à restaurer les écosystèmes forestiers et à renforcer leur résilience face aux changements climatiques. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse, la hausse des températures et la recrudescence des incendies de forêt.

Cette stratégie prévoit également la modernisation des systèmes de surveillance et de prévention des incendies, le développement des infrastructures forestières ainsi que la mobilisation de financements climatiques.

À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, célébrée ce dimanche 8 novembre 2026 sous le slogan "Un arbre aujourd'hui, une forêt pour demain", les enjeux de préservation et de restauration du patrimoine forestier revêtent une importance particulière.

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Dans ce cadre, les opérations de reboisement des zones touchées par les incendies de l'été 2025 devraient démarrer au cours de ce mois de novembre et se poursuivre jusqu'en mars 2027. Selon les données de la Direction générale des forêts, les superficies forestières en Tunisie couvrent environ 1,2 million d'hectares, soit près de 8,5 % de la superficie totale du pays. Au-delà de leur importance écologique, les forêts contribuent également à l'économie nationale. Le secteur représente environ 1,4 % du produit intérieur brut (PIB) et 14 % de la production agricole. Il constitue par ailleurs un espace de vie et une source d'activités économiques pour une population estimée entre 700.000 et un million de Tunisiens.

Toutefois, ce patrimoine naturel fait face à des pressions croissantes. Outre les effets des changements climatiques, notamment la hausse des températures et la récurrence des périodes de sécheresse, les forêts sont exposées aux incendies et aux conséquences de l'exploitation non durable des ressources naturelles.

Les chiffres disponibles illustrent l'ampleur de cette menace. Les incendies enregistrés entre le 1er mai et la fin du mois de juillet 2026 ont ravagé environ 4.400 hectares de superficies forestières, contre 2.705 hectares durant la même période de 2025, soit une hausse notable des surfaces touchées.

La préservation du patrimoine forestier constitue ainsi un enjeu environnemental, économique et social majeur pour la Tunisie, qui doit conjuguer reboisement, prévention des incendies et gestion durable de ses ressources naturelles.