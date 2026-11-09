Tunisie: PSSE-CA (0-0) - Les Clubistes perdent le fil

Face au tenant du titre, le Progrès de Sakiet Eddaier s'est offert un match nul au goût de victoire contre un cador piégé par sa nonchalance.

Pour ce match inédit d'hier, le Progrès de Sakiet Eddaier de Yosri Ben Kahla, promu en L1, a reçu le Club Africain de Maher Kanzari, acculé à se ressaisir après sa défaite au Bardo face au Stade Tunisien. Le Psse, à son tour, avait lui aussi plié face à l'USM, et ce, juste après avoir battu le CSS à Sfax. Equipe-frisson de ce début de saison, le Psse croisait hier un tenant qui comptait forcément rebondir et ainsi engager successivement le derby face à l'EST dans les meilleures conditions mentales. Dès le coup d'envoi, le CA s'installe, confisque le cuir, le Psse alterne cependant le bloc bas compact en phase défensive et des contre-attaques éclairs qui contraignent le Onze à Maher Kanzari à ajuster assez tôt sa structure tactique. 12', première action sérieuse de la rencontre.

Charfeddine Aoun déborde sur le couloir droit et sert en pleine surface Lassaad Bouaroui qui croise trop sa frappe alors que Chamekh était battu. Grosse alerte pour le CA, mais les Clubistes ne faiblissent pas pour autant et tentent de faire avancer le jeu vers le but adverse, par Kinzumbi en particulier. 30', sur contre rapide, Amri perce, fixe le gardien Chamekh, mais enveloppe trop sa frappe. Trop de largesses défensives clubistes jusque-là, alors que le Progrès de Sakiet Eddaier se montre costaud derrière et rapide devant, sans pour autant faire la différence. C'est tout pour cette première période avec jusque-là un Psse chatoyant et un CA ennuyant.

Kadida rate un but facile

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Sur ce, de retour sur la pelouse, après la pause, le match s'emballe avec une vraie ambiance. En clair, les deux équipes se livrent totalement à l'offensive et on attend que la rencontre bascule dans une autre dimension. Le tournant du match restera cette énorme occasion ratée de Kadida, servi royalement par Khadhraoui, mais seul devant Chouya, il ne fait que tirer faiblement dans les bras du gardien.

Les changements de Kanzari avec la rentrée de Tetego et Mahloud n'ont pas apporté grand-chose, alors qu'en face, le Psse, emmené par Aloui et Ajroud, paraissait plus frais et avait des espaces pour menacer à trois reprises Mouhib Chamekh. Au terme d'une rencontre où la discipline a répondu au talent endormi, les deux équipes se quittent sur un nul aux allures d'avertissement pour le Club Africain, amorphe et très brouillon.