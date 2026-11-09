Tunisie: Pourquoi - La tomate sous haute surveillance ?

8 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Mohamed Salem Kechiche

La pénurie de tomates serait, paraît-il, provisoire. Pourtant, certains en profitent déjà pour transformer ce légume populaire en produit de luxe.

Voir un marchand afficher le kilo à 6 dinars est déjà difficilement acceptable. Mais découvrir, en plus, un écriteau «Interdiction de toucher» relève de l'absurde. Depuis quand faut-il contempler une tomate comme une pièce de musée ? La spéculation trouve toujours un prétexte pour prospérer, au détriment du consommateur. La crise passera, les prix reviendront à la normale, mais une question demeure : pourquoi laisse-t-on certains profiter de chaque tension sur le marché pour imposer leurs propres règles ? Aujourd'hui, la tomate est sous surveillance. Demain, quel sera le prochain produit à entrer dans la catégorie des articles de luxe ?

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