Tunisie: EST-USM (1-0) - Imad Faraj est passé par là !

Joueur «sang et or» le plus dynamique, Imad Faraj, opportuniste et déterminé, a signé en deux temps le but de la victoire de l'Espérance. Une victoire difficile, mais ô combien précieuse.

Étant un duel direct, le match qui a opposé hier après-midi l'EST à l'USM a été tactique par excellence. Un match où les occasions nettes se sont fait rares à cause d'un manque de lucidité des attaquants.

Le premier attaquant à rater lamentablement son tir a été l'avant-centre «sang et or» Hazem Mastouri qui, suite à une action menée par Ribeiro, ne trouve pas mieux que de tirer largement au-dessus (15'). Un ratage monstre quand on sait qu'il se trouvait nez à nez avec le portier usémiste.

Et à vrai dire, le manque de percussion dans les 20 derniers mètres en première mi-temps a fait du tort aux Espérantistes dont les actions entreprises par Ribeiro, mais aussi par Faraj, très actif sur le couloir droit, n'ont pas été menées jusqu'au bout, soit à cause d'une défense usémiste aux aguets, soit à cause d'un Hazem Mastouri mal inspiré.

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Du côté des visiteurs, le finish a également fait défaut aux attaquants. Il y a d'abord Ousmane Diané qui prend le temps pour contrôler son ballon pour, au final, tirer à côté droit des filets (32'). Puis dans le temps additionnel de la période initiale quand Yassine Amri se faufile sur la droite avant d'adresser une passe en retrait pour Mazen Slama dont la frappe frôle le montant droit de la cage de Béchir Ben Saïd (45'+1).

But sur deux temps

En deuxième mi-temps, on n'a pas attendu longtemps pour voir la donne changer en faveur des locaux. On jouait la 55' lorsque Haj Mahmoud sert dans le dos des défenseurs Mastouri. Ce dernier prend le temps de contrôler son ballon de la poitrine avant de servir Faraj qui, en deux temps, parvient à loger la balle dans les filets.

L'arbitre a refusé le but, pensant que Mastouri était en position de hors-jeu. Mais après recours au VAR, le but a été validé vu que l'avant-centre «sang et or» était en position régulière.

Les Usémistes ont tenté de revenir dans le match. Sauf que Bouchniba, servi sur un plateau par Amri, a raté une grosse occasion d'égaliser en mal cadrant son tir alors qu'il se trouvait nez à nez avec Ben Saïd (65'). Au final, les "Sang et Or", plus déterminés, ont fini par l'emporter. Une victoire difficile, certes, mais ô combien précieuse avant le derby. A noter que le milieu "sang et or", Mohamed Haj Mahmoud, a écopé hier d'un avertissement suspensif qui le privera de disputer le derby.