Madagascar: Débat politique - Pour un « fédéralisme approprié » selon les jeunes de l'ADN

La première édition de la Masterclass « Tandro Hasina », coorganisée par l'Union africaine (UA) et le SIAP, s'est tenue du 4 au 6 novembre au PK 00 Soarano.

Les représentants de la branche jeune du parti Antoka sy Dinan'ny Nosy (ADN) ont profité de cette rencontre pour exposer leurs propositions sur la refondation nationale et l'organisation territoriale de Madagascar. Lors des échanges consacrés à la participation citoyenne des jeunes à la vie publique, les représentants de l'ADN ont défendu une refondation qui commence à la base. Ils préconisent un transfert effectif du pouvoir décisionnel vers le Fokonolona. Ils proposent également que les prochaines consultations électorales débutent au niveau des Fokontany, afin de donner aux communautés une place directe dans les décisions publiques et de renforcer la représentativité des territoires.

« Fédéralisme sahaza »

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À la suite des consultations menées dans plusieurs districts, communes et régions, le parti Antoka sy Dinan'ny Nosy défend l'adoption d'un « fédéralisme approprié », ou « fédéralisme sahaza ». Ses représentants précisent que cette proposition ne remet en cause ni l'unité nationale ni l'intégrité de l'État malagasy. Elle vise à rapprocher l'administration des administrés et à donner davantage de responsabilités aux collectivités territoriales. Le secteur de l'énergie a été cité en exemple. Chaque région pourrait disposer d'une marge de décision pour développer et exploiter ses ressources en énergies renouvelables en fonction de ses besoins.

Participation

La Masterclass « Tandro Hasina » a porté sur la participation politique, le civisme, la bonne gouvernance des affaires publiques et le sens du devoir. À la clôture de cette première édition, le 6 novembre, le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a exhorté les jeunes à faire preuve d'intégrité, de responsabilité et d'engagement citoyen. Il les a également invités à convertir leurs aspirations en actions concrètes et à s'investir davantage dans les affaires nationales. De leur côté, les représentants de l'ADN appellent leurs pairs à prendre part aux débats sur l'avenir du pays et défendent un modèle fédéral adapté à l'histoire, aux réalités et aux aspirations de la population malgache.

Dialogue politique

Les rencontres préparatoires au dialogue politique s'ouvrent ce jour au Centre de conférences internationales (CCI) Ivato et se poursuivront demain, sous la conduite du président de la Refondation de la République. Les représentants des partis et groupements politiques concernés sont attendus à ces rencontres, consacrées aux échanges sur la situation nationale et les perspectives politiques du pays.